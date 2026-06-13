La Nati se prend un gros coup de chaud face au Qatar

Dominatrice, mais beaucoup trop inefficace, face au Qatar pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde, l'équipe de Suisse a concédé le match nul (1-1) dans les arrêts de jeu. Une entrée en matière contrariante.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quel coup de chaud! La Suisse pensait tenir les trois points face au Qatar ce samedi dans la chaleur de San Francisco, mais elle a été punie d'une certaine suffisance à la toute fin des arrêts de jeu. Boualem Khoukhi a en effet surgi à la 95e et son coup de boule puissant est venu tromper Gregor Kobel et faire exulter les nombreux supporters qataris. La Suisse, dominatrice et inefficace, pouvait s'en vouloir: la victoire était dans sa poche, mais elle n'a jamais su marquer ce 2-0 qui l'aurait mise à l'abri.

Breel Embolo pensait en effet avoir offert à la Nati son visa pour la suite de la Coupe du monde en ouvrant la marque, mais le fait est que l'attaquant de l'équipe de Suisse, l'homme qui n'a pas pu embarquer avec ses coéquipiers le 2 juin pour San Diego, a été le seul à trouver la faille, ce samedi, malgré une bonne demi-douzaine d'occasions nettes pour la Nati, voire plus.

A peine quelques places vides au coup d'envoi

Dans un stade magnifique, et rempli à un bon 95% pour cette affiche qui n'était pourtant pas la plus attractive pour les spectateurs neutres, la Suisse a été la meilleure équipe sur le terrain, comme attendu, et Julen Lopetegui n'a pas mis sa menace à exécution: au coup d'envoi, les Qataris étaient bien onze, et non pas douze, et cela n'a pas suffi pour rivaliser dans le jeu. Mais les Qataris n'ont pas été ridicules, très loin de là, et ont offert une opposition tout à fait digne à la Nati.

Les spectateurs neutres ont vu un match disputé sous une grosse chaleur, et pas toujours très rythmé, mais qui a été de plutôt bonne facture sur le plan du spectacle, avec plusieurs occasions de but. La Suisse en a eu l'immense majorité, mais les Qataris en ont aussi quelques-unes. Et ils ont eu la dernière, qu'ils ont su mettre au fond pour prendre un point qui vient récompenser leur courage et leur attitude. Ils n'ont rien lâché et ont en été récompensés.

Bien avant cette funeste 95e minute, les Qataris se sont d'ailleurs créés la toute première occasion de la partie, lorsqu'Edmilson Junior a profité d'une boulette de Manuel Akanji pour s'en aller défier seul Gregor Kobel. Stupeur à San Francisco: le Qatar allait-il ouvrir la marque et faire douter la Nati? L'attaquant qatari a décidé de mettre ce ballon entre les cannes du gardien suisse, mais celui-ci avait compris la manoeuvre et a pu sortir vainqueur de son duel. Ouf pour la Suisse!

Trois grosses occasions pour Dan Ndoye

Après cette frayeur inaugurale, sans conséquences mais bien réelle, la Nati a pu poser son jeu, comme l'espérait Murat Yakin et les occasions ont commencé à affluer. Dan Ndoye a vu son tir contré par le gardien qatari (8e), puis a trop enlevé sa reprise en première intention (10e), avant d'être juste trop court sur un coup-franc excentré (12e)! Le Qatar était aux abois et il a fallu attendre la 17e pour assister à l'ouverture du score grâce à un penalty obtenu par Remo Freuler et transformé sans trembler par Breel Embolo, plus serein à onze mètres du but qu'au guichet de l'ambassade américaine.

Les 1600 fans officiels de la Nati, placés à quelques mètres de l'attaquant suisse, pouvaient exulter avec lui: l'équipe de Suisse avait fait le plus dur dans cette partie, mais les hommes de Murat Yakin n'ont pas cherché à gérer leur avantage, ce qui aurait été une hérésie. Ils ont continué à attaquer et se sont créés encore plusieurs occasions de marquer avant la pause, grâce notamment à Ruben Vargas et surtout à Michel Aebischer, dont la reprise a été sauvée sur la ligne par un défenseur à la 42e. Mais attention: la Suisse n'était à l'abri de rien du tout, tant qu'elle n'avait pas inscrit le 2-0, car la sélection qatarie, limitée mais valeureuse, a tout de même réussi à inquiéter deux fois Gregor Kobel après l'ouverture du score de Breel Embolo. Manuel Akanji, notamment, devra être un peu plus concentré dans les semaines à venir si la Suisse espère réaliser la «meilleure Coupe du monde de son histoire».

Un 4-3-3 hybride, le mot à la mode

Murat Yakin, satisfait du comportement de son équipe, mais moins de son efficacité, décidait de ne rien changer à son système à la pause, ni à sa composition. La Nati attaquait donc la deuxième période avec les mêmes joueurs et avec Denis Zakaria aligné latéral droit, comme en début de match. La Suisse a évolué ce samedi dans un 4-3-3 hybride, un mot que Murat Yakin apprécie, avec Ricardo Rodriguez latéral gauche et une ligne d'attaque composée de Ruben Vargas, Breel Embolo et Dan Ndoye. Michel Aebischer, excellent dans le jeu, jouait lui entre les lignes et créait énormément de danger et d'incertitude dans la défense qatarie.

La deuxième période a débuté sur un plus petit rythme, la faute sans doute à une chaleur qui commençait à devenir plombante, mais la Suisse continuait de dominer. Murat Yakin a amené de la fraîcheur à l'heure de jeu en faisant entrer Fabian Rieder et Johan Manzambi pour Dan Ndoye et Michel Aebischer. Zeki Amdouni est également entré, tout comme Miro Muheim et Ardon Jashari. La Suisse a alors cherché le 2-0, mais a fait preuve de trop de suffisance dans le dernier geste. Et elle en a été punie sur cette toute dernière action, qui risque de faire très mal à l'heure de l'analyse dans les jours à venir. Murat Yakin voulait débuter par une victoire pour amener une certaine confiance et une bonne dynamique, mais son équipe n'échappera pas à une certaine remise en question d'ici au prochain match.

Prochaine étape, les Dragons bosniens

Prochaine échéance pour l'équipe de Suisse, face à la Bosnie-Herzégovine à Los Angeles, avant de défier le Canada chez lui à Vancouver. La Suisse devra élever le rythme et surtout se montrer bien plus effiace si elle entend prendre les trois points contre Edin Dzeko et ses Dragons.