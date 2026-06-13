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Braquage durant un transfert
Casse chez les Three Lions! Les crampons des stars anglaises envolés

À quatre jours de son entrée en lice, l'Angleterre s'est fait dévaliser une partie de son matériel entre la Floride et le Kansas. La police confirme l'incident et enquête.
Publié: 05:42 heures
|
Dernière mise à jour: 06:12 heures
Photo: IMAGO/Icon Sportswire
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Grégory BeaudJournaliste Blick

À quelques jours de son entrée dans la Coupe du monde, l'Angleterre a vu une partie de son matériel s'évaporer. Selon le «Daily Mail», qui a sorti l'information, les crampons de plusieurs cadres de l'équipe et tout un lot d'équipement d'entraînement ont été volés pendant leur transfert entre la Floride et le Kansas.

Le quotidien britannique parle d'un «audacious World Cup heist», un casse osé survenu alors que le chargement quittait le camp de préparation de West Palm Beach, en Floride, pour rejoindre la base de l'équipe à Kansas City, dans le Missouri. C'est là, au «Swope Soccer Village», que les hommes de Thomas Tuchel doivent poser leurs valises pour la phase de groupes.

Bien plus que des crampons

Le butin ne se limite pas aux chaussures des stars. Toujours d'après le «Daily Mail», les voleurs sont aussi repartis avec des ballons officiels du tournoi, du matériel d'analyse vidéo, des tableaux blancs et même des tables de massage. De quoi désorganiser sérieusement les premiers jours d'installation, bien au-delà d'une simple pénurie de crampons.

Détail embarrassant: les soupçons se portent en interne sur les chauffeurs à qui l'on avait confié la livraison. La Fédération anglaise (FA) est désormais en contact avec la police locale pour tenter de récupérer le matériel.

La police confirme

Côté américain, la police de Kansas City a confirmé vendredi soir enquêter sur un possible vol, après l'arrivée d'un véhicule de la sélection avec des objets manquants. Sollicitée, la délégation anglaise a indiqué ne pas avoir d'information à communiquer.

Un parfum de 1966

Le timing tombe mal. La bande à Tuchel devait s'entraîner ce samedi après-midi; à la place, le staff passe son temps à faire l'inventaire de ce qui manque et de ce qu'il faudra remplacer en urgence. L'Angleterre, qui débute face à la Croatie le 17 juin à Dallas, n'avait pas vraiment besoin de ça.

Reste que l'Angleterre et les vols à la Coupe du monde, c'est une vieille histoire. En 1966, à quelques mois du tournoi qu'elle allait remporter à domicile, le trophée Jules Rimet avait été dérobé à Londres avant d'être retrouvé par un chien nommé Pickles. Soixante ans plus tard, les Three Lions espèrent juste que leurs crampons referont surface aussi vite. Et que ce ne sera pas le seul lien avec 1966, puisqu'à l'époque, l'Angleterre avait triomphé à domicile.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
1
0
1
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
3
Suisse
Suisse
0
0
0
4
Qatar
Qatar
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Turquie
Turquie
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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