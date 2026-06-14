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Devant 80'663 spectateurs à New York
Un match nul au goût d'inachevé entre Brésiliens et Marocains

Brésil et Maroc se sont quittés dos à dos (1-1) dans un MetLife Stadium comble. Après une première période animée, la rencontre a nettement perdu en intensité.
Publié: 02:06 heures
Pas de vainqueur à New York entre le Brésil et le Maroc.
Photo: Getty Images
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Bastien FellerJournaliste Blick

Ce match entre Brésiliens et Marocains était attendu, et il a tenu ses promesses... en première période. Dans un MetLife Stadium de New York plein à craquer (80'663 spectateurs, guichets fermés) et largement acquis à la cause de Vinicius Junior et de ses coéquipiers, les deux équipes se sont livré une belle bataille malgré une chaleur étouffante dans le New Jersey. Tour à tour, elles ont pris le dessus l'une sur l'autre, avant de finalement se séparer sur un match nul logique.

Tout s'est joué en première période, où Ismael Saibari, bien lancé dans la profondeur par Brahim Diaz, venait récompenser le bon début de match des Lions de l'Atlas en lobant un Alisson impuissant, seul face à lui (21e). L'avantage marocain ne tenait toutefois pas bien longtemps puisque Vinicius Junior, après un exploit solitaire et sur le premier tir cadré auriverde, remettait le Brésil à hauteur (32e).

Un point qui arrange tout le monde?

La fin de première période était à l'avantage des Brésiliens, qui ne rentraient pas au vestiaire avec un but d'avance en raison d'un bel arrêt de Yassine Bounou sur une reprise acrobatique de Lucas Paqueta (45e+2). Le portier marocain se mettait de nouveau en évidence peu après la pause en s'interposant sur une lourde frappe d'Igor Thiago (52e).

Photo: Getty Images

La rencontre baissait ensuite clairement de rythme et Carlo Ancelotti, comme Mohamed Ouahbi, procédait à ses premiers changements. L'ancien Valaisan Matheus Cunha entrait notamment en jeu à la 60e minute pour tenter de redynamiser une attaque brésilienne inoffensive depuis de longues minutes. À la 78e, l'attaquant de Manchester United était justement à l'origine d'une action conclue, sans assez de mordant, par Raphinha, qui réveillait les spectateurs de leur torpeur (aucun tir cadré en deuxième période côté marocain).

Le Maroc obtenait la dernière véritable occasion de but de la rencontre, mais Ayoube Amaimouni ne pervenait pas à profiter d'un rebond laissé par Alisson (90e+9). Score final: 1-1, un résultat qui semble satisfaire les deux camps. Prochain rendez-vous pour le Brésil: vendredi à Philadelphie face à Haïti. De son côté, le Maroc défiera quelques heures plus tôt l'Écosse à Boston.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
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1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
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-1
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Afrique du Sud
Afrique du Sud
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-2
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Canada
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0
1
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Qatar
Qatar
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1
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Bosnie-Herzégovine
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Équipe
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Écosse
Écosse
1:0
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
0:1
1
-1
0
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Groupe D
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Etats-Unis
Etats-Unis
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3
3
2
Turquie
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Australie
Australie
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-3
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Curaçao
Curaçao
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Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
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Equateur
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Pays-Bas
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Colombie
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