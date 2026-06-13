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Ne ratez rien de l'actu de la nuit
David Beckham vole la vedette à l'équipe américaine

Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, David Beckham et un cadavre sont en tête d'affiche.
Publié: 06:21 heures
1/2
David Beckham a été honoré sur le Hollywood Boulevard.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe B (vendredi soir)
Canada - Bosnie-Herzégovine 1-1 (0-1)
Buts 21e Lukic 0-1. 78e Larin 1-1.
Le compte rendu du match

Groupe D
États-Unis - Paraguay 4-1 (3-0)
Buts 7e Bobadilla (csc) 1-0. 31e Balogun 2-0. 45+5 Balogun 3-0. 73e Mauricio 3-1. 98e Reyna 4-1.
Le compte rendu du match

La surprise de la nuit

Attiré par tout ce qui brille comme prouvé par sa présence lors de la finale NBA à New York en début de semaine, Donald Trump n'était pourtant pas présent à Los Angeles pour l'entrée en lice des États-Unis. Le président américain a tout de même trouvé un moyen de détourner un peu de lumière dans sa direction.

Il a annoncé que l'armée américaine avait tué le chef du gang vénézuélien Tren de Aragua, l'une des principales organisations criminelles d'Amérique latine, lors d'une opération militaire menée en coordination avec le Venezuela. Folarin Balogun, auteur d'un doublé, n'a donc pas été le seul Américain à trouver la cible durant la nuit.

La polémique de la nuit

Un cadavre en état de putréfaction a été retrouvé dans le coffre d'une voiture garée tout près du stade où s'entraîne l'équipe d'Iran. La découverte a eu lieu à Tijuana où est basée la nation perse. Cette découverte macabre a été faite sur le parking du supermarché situé juste en face du stade Caliente, où la sélection iranienne se rend chaque jour depuis son arrivée dimanche, et à une minute en voiture de son hôtel.

L'image de la nuit

Photo: keystone-sda.ch

David Beckham, dont la célébrité a depuis bien longtemps dépassé les terrains de foot, a dévoilé vendredi à Los Angeles son étoile sur le célèbre «Walk of Fame» d'Hollywood Boulevard, quelques heures avant le premier match sur le territoire américain.

«J'ai toujours eu des rêves, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un tel honneur soit décerné à un joueur de foot anglais issu de la classe ouvrière comme moi, a-t-il déclaré sous le soleil californien. Et ça tombe bien d'être ici aujourd'hui, alors qu'on se prépare à débuter ici aux États-Unis la Coupe du monde 2026.»

La phrase de la nuit

«
«Si j'ai un plan pour battre la Suisse? Bien sûr. Jouer à douze.»
Julen Lopetegui, sélectionneur du Qatar
»

Interrogé sur la manière dont il va s'y prendre pour battre le Suisse samedi, Julen Lopetegui a préféré ironiser. Le sélectionneur du Qatar a également rendu hommage aux qualités de la Nati.

Le buzz

Photo: DR

La Coupe du monde a débuté ce jeudi, sans l'Italie, qui a une nouvelle fois manqué sa qualification. Les supporters transalpins peuvent toutefois se procurer le maillot de leur équipe à prix réduit. Il n'y a pas de petite victoire. Surtout quand il n'y a pas de victoire tout court.

L'anecdote de la nuit

L'Angleterre a connu un réveil amer: selon le «Daily Mail», les Three Lions se sont fait voler une partie de leur matériel pendant un transfert entre la Floride et leur base de Kansas City. Crampons des cadres, ballons officiels et tables de massage ont disparu, et les soupçons visent les chauffeurs chargés de la livraison. La police de Kansas City enquête, à quatre jours de leur premier match.

La question du jour

Le programme du jour

Sa. 13 juin, 21h00. Groupe B. Qatar - Suisse (en direct sur Blick)
Di. 14 juin, 00h00. Groupe C. Brésil - Maroc
Di. 14 juin, 03h00 Groupe C. Haïti - Écosse
Di. 14 juin, 06h00 Groupe D. Australie - Turquie

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
1
0
1
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
3
Suisse
Suisse
0
0
0
4
Qatar
Qatar
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Turquie
Turquie
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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