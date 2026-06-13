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Première depuis 1974
En plein conte de fées, Haïti veut marquer les esprits

La qualification pour la Coupe du monde de Haïti, petit pays des Caraïbes en proie au chaos, a tout du conte de fée, mais les Grenadiers n'ont pas l'intention de s'en contenter. Ills espèrent marquer les esprits dès samedi face à l'Ecosse.
Publié: 04:45 heures
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Wilson Isidor, l'attaquant de Sunderland, sera très attendu.
Photo: Getty Images

Classés 83e au classement Fifa, les Haïtiens joueront à Boston leur premier match de Coupe du monde depuis 1974 dans un des groupes les plus relevés du tournoi qui compte aussi le Brésil et le Maroc. Légitimement présenté comme le Petit Poucet du groupe C, Haïti pense pouvoir créer la surprise.

«Je suis fier pour le peuple haïtien. On sait qu'il y a souvent une mauvaise image du pays, qui a des difficultés, et aujourd'hui on sait que ça fait énormément de bien au pays, au peuple, à ma famille, assure le milieu de terrain vedette Jean-Ricner Bellegarde. J'espère qu'ils sont fiers de nous, c'est comme une fête pour eux et on va profiter au maximum.»

Devant le Costa Rica

Il fait partie des nombreux joueurs nés à l'étranger que le sélectionneur, le Français Sébastien Migné, a su convaincre de rejoindre l'équipe nationale. Bellegarde a joué un rôle clé dans le parcours de Haïti, qui a terminé devant le Costa Rica lors des qualifications de la zone Concacaf.

«Maintenant on va prendre les matches les uns après les autres, essayer de donner le meilleur de nous-même, et on verra ou ça nous mènera», a-t-il affirmé après une séance d'entraînement au camp de base de la sélection à l'université Stockton University, près d'Atlantic City. Des enfants des écoles alentours et des supporters haïtiens vivant aux Etats-Unis étaient présents pour les applaudir.

Instabilité politique et criminalité

Le gouvernement américain a suspendu tous les visas de tourisme ou d'immigration depuis Haïti, un pays miné depuis des années par l'instabilité politique et la criminalité des gangs. Selon l'ONU, près de 1,5 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison des violences des groupes criminels qui contrôlent une partie du pays.

L'équipe, qui n'a pas pu disputer ses matches de qualification ni organiser un stage de préparation à domicile à cause de la situation sécuritaire, bénéficiera toutefois du soutien de l'importante communauté haïtienne aux États-Unis. Elle en a déjà eu un aperçu lors des deux matches amicaux disputés en Floride début juin.

«Faire passer un message»

«Je pense que beaucoup de gens ont pu voir quand nous avons joué à Fort Lauderdale et à Miami, le soutien que nous avons reçu et l'ambiance qu'il y avait», rappelle Derrick Etienne, l'ailier du Toronto FC, un club de MLS.

«Ne pas pouvoir jouer à domicile est évidemment difficile, mais nous voulons faire quelque chose pour le pays, aider à relancer les choses, attirer l'attention sur ce qui s'y passe et changer le statu quo», ajoute celui qui est né à Richmond, en Virginie, mais dont la famille vit toujours en Haïti.

Il faisait partie de l'équipe demi-finaliste de la Gold Cup aux États-Unis en 2019. À 29 ans, il cherche maintenant à gagner un premier match de Coupe du monde. En 1974, Haïti avait perdu ses trois rencontres, encaissant 14 buts. «Nous essayons de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, dit-il. Nous savons que c'est difficile mais nous avons beaucoup de confiance en nous. Nous n'avons pas grand-chose à perdre et tout à gagner».

La démonstration (4-0) contre la Nouvelle-Zélande, un autre qualifié pour le tournoi, la semaine dernière a servi d'avertissement et les Grenadiers comptent sur l'attaquant de Sunderland Wilson Isidor pour faire la différence. «Il est direct, puissant, bon techniquement et il sait conclure», souligne Derrick Etienne.

Isidor, 25 ans et né à Rennes d'un papa haïtien, a rejoint la sélection en mars après avoir porté le maillot bleu chez les jeunes. «J'espère vivre de grandes aventures avec l'équipe nationale. Nous sommes venus faire passer un message et montrer que nous ne sommes pas seulement une petite nation en difficulté», assure-t-il.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
1
0
1
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
3
Suisse
Suisse
0
0
0
4
Qatar
Qatar
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Turquie
Turquie
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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