Découverte macabre au Mexique près du camp de base iranien

Un cadavre en état de putréfaction a été retrouvé dans le coffre d'une voiture garée tout près du stade où s'entraîne l'équipe d'Iran. La découverte a eu lieu à Tijuana où est basée la nation perse.

AFP Agence France-Presse

Cette découverte macabre a été faite sur le parking du supermarché situé juste en face du stade Caliente, où la sélection iranienne se rend chaque jour depuis son arrivée dimanche, et à une minute en voiture de son hôtel.

La voiture, un SUV Toyota gris immatriculé en Californie, a été ouverte par la police, ce qui a dégagé une forte puanteur. Des spécialistes en combinaisons blanches se sont affairés autour du véhicule pour examiner le cadavre, avant de l'évacuer. Contacté par l'AFP, le parquet de Tijuana a expliqué qu'une patrouille de surveillance avait découvert le corps.

Voiture garée depuis mercredi

«En inspectant le véhicule, elle a constaté, à l'arrière du coffre, la présence d'une personne enveloppée dans un sac noir, présentant des traces de violence», selon un premier rapport. La voiture suspecte était garée sur place depuis mercredi, selon un porte-parole du parquet.

Gangréné par le trafic de drogues, le Mexique a l'un des taux d'homicide les plus élevés du monde. Tijuana est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du pays. Plus de 1200 homicides s'y sont produits en 2025, selon les statistiques officielles.

La guerre et les tensions avec les États-Unis ont contraint la «Team Melli» à établir son camp de base dans cette ville frontalière de la Californie - tout près de San Diego -, plutôt qu'à Tucson en Arizona, comme prévu initialement. Depuis son arrivée, l'équipe d'Iran, qui doit jouer ses trois matchs de poule aux États-Unis, est entourée d'un dispositif de sécurité massif.

Sous haute surveillance

Plusieurs véhicules remplis de soldats de la garde nationale, lourdement armés, escortent son bus à chaque fois que les joueurs sortent de l'hôtel pour se rendre au stade. Ils les accompagnent également sur le trajet retour. Vendredi, le cortège est sorti du stade quelques minutes à peine après l'évacuation du corps.

Contacté par l'AFP pour savoir si la sécurité de l'équipe allait être renforcée après cette découverte, le responsable de la communication de la sélection n'a pas immédiatement répondu.

Dans ce Mondial organisé conjointement par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, l'équipe d'Iran doit disputer son premier match contre la Nouvelle-Zélande lundi à Los Angeles.