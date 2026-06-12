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Un ballon, un but!
Le Canada s'est déjà trouvé un premier héros

Le Canada ne trouvait pas la solution face à une équipe de Bosnie qui tenait sa victoire. Et puis, Cyle Larin est entré en jeu et a égalisé sur son tout premier ballon pour offrir le match nul (1-1) à son pays. Au final, la Bosnie s'en sort même assez bien.
Publié: il y a 35 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Cyle Larin a égalisé sur son premier ballon!
Photo: AFP
Blick Sport

La Suisse sait désormais à quoi s'attendre face à la Bosnie-Herzégovine et au Canada, qui se sont affrontés ce vendredi et se sont séparés sur un match nul (1-1) plutôt heureux pour les Zmajevi. Les Canadiens se sont en effet créés les meilleures occasions de la rencontre dans un stade de Toronto où régnait une très jolie ambiance. 

La Bosnie a ouvert la marque à la 21e, juste avant le quart-temps, lorsque Jovo Lukic a pu inscrire son tout premier but en sélection d'un coup de tête consécutif à un corner. Mais le Canada s'était déjà créé une immense occasion juste avant, Jonathan David manquant son affaire. Tani Oluwaseyi s'est lui offert une possibilité d'égaliser, sans succès (32e). Les Dragons menaient 1-0 à la pause contre le cours du jeu.

Jovo Lukic a ouvert le score pour la Bosnie. Son tout premier but avec les Dragons!
Photo: Keystone

Les hommes de Jesse Marsch, qui se sont créé une immense chance de marquer à la 53e (Sead Kolasinac a dévié un envoi canadien sur sa propre barre transversale!) ont finalement égalisé à la 78e grâce à Cyle Larin. L'attaquant de Southampton a pu se retourner parfaitement et tromper le gardien bosnien sur son tout premier ballon, lui qui venait à peine d'entrer en jeu. Il aurait même pu inscrire le 2-1 dans les arrêts de jeu, sans succès. Un point chacun! Et une confirmation pour la Nati: aucun de ces deux adversaires ne sera battu d'avance. D'autant que tous deux évoluaient sans leur meilleur joueur, Alphonso Davies côté canadien, Edin Dzeko côté bosnien.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
1
0
1
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
3
Suisse
Suisse
0
0
0
4
Qatar
Qatar
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
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1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
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1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
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0
0
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Panama
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0
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Playoffs
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