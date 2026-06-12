Le Canada s'est déjà trouvé un premier héros

Le Canada ne trouvait pas la solution face à une équipe de Bosnie qui tenait sa victoire. Et puis, Cyle Larin est entré en jeu et a égalisé sur son tout premier ballon pour offrir le match nul (1-1) à son pays. Au final, la Bosnie s'en sort même assez bien.

Blick Sport

La Suisse sait désormais à quoi s'attendre face à la Bosnie-Herzégovine et au Canada, qui se sont affrontés ce vendredi et se sont séparés sur un match nul (1-1) plutôt heureux pour les Zmajevi. Les Canadiens se sont en effet créés les meilleures occasions de la rencontre dans un stade de Toronto où régnait une très jolie ambiance.

La Bosnie a ouvert la marque à la 21e, juste avant le quart-temps, lorsque Jovo Lukic a pu inscrire son tout premier but en sélection d'un coup de tête consécutif à un corner. Mais le Canada s'était déjà créé une immense occasion juste avant, Jonathan David manquant son affaire. Tani Oluwaseyi s'est lui offert une possibilité d'égaliser, sans succès (32e). Les Dragons menaient 1-0 à la pause contre le cours du jeu.

Les hommes de Jesse Marsch, qui se sont créé une immense chance de marquer à la 53e (Sead Kolasinac a dévié un envoi canadien sur sa propre barre transversale!) ont finalement égalisé à la 78e grâce à Cyle Larin. L'attaquant de Southampton a pu se retourner parfaitement et tromper le gardien bosnien sur son tout premier ballon, lui qui venait à peine d'entrer en jeu. Il aurait même pu inscrire le 2-1 dans les arrêts de jeu, sans succès. Un point chacun! Et une confirmation pour la Nati: aucun de ces deux adversaires ne sera battu d'avance. D'autant que tous deux évoluaient sans leur meilleur joueur, Alphonso Davies côté canadien, Edin Dzeko côté bosnien.