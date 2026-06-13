Carlo Ancelotti passe déjà son premier grand test

Monstre sacré parmi les entraîneurs, l'Italien Carlo Ancelotti tente le pari de remporter un titre de champion du monde comme sélectionneur du Brésil. Le premier test a lieu dès samedi contre le Maroc, demi-finaliste il y a quatre ans.

«Carletto», qui à 67 ans fait ses débuts comme sélectionneur en Coupe du monde, est le seul entraîneur à avoir remporté cinq Ligues des champions et le titre dans les cinq principaux championnats européens.

«J'espère que tout ce que j'ai fait contre lui, je pourrai désormais le faire pour lui, surtout pendant la Coupe du monde», a affirmé cette semaine l'attaquant Raphinha, 29 ans. Le joueur du FC Barcelone a remporté huit clasicos alors qu'Ancelotti entraînait le Real Madrid entre 2022 et 2025.

En l'absence de Neymar, blessé fin mai et qui ne s'est pas entraîné depuis, Raphinha est avec Vinícius Jr l'un des grands espoirs des quintuples champions du monde qui veulent mettre fin à une disette de titres mondiaux depuis 2002. Mais la Seleçao a montré un jeu irrégulier sur la route du Mondial nord-américain, où elle a perdu des joueurs importants comme Rodrygo et Estevao.

«Atmosphère transformée»

«Nous avons traversé des périodes compliquées pendant cette préparation, mais je pense que nous sommes bien pour le début du tournoi», a déclaré Raphinha. Depuis l'arrivée d'Ancelotti il y a un an, «l'atmosphère s'est transformée. Il a une présence très forte et ne se focalise pas sur les polémiques», a souligné le gardien de Liverpool, Alisson. L'équipe est critiquée pour son manque d'individualités sortant du lot, dans un pays qui a toujours voué un culte à la créativité.

Ancelotti a cédé à la pression populaire et appelé l'artiste Neymar mais l'attaquant de Santos est loin d'être assuré d'une place dans le onze de départ. Même diminué physiquement à 34 ans, il est l'un des rares à pouvoir sortir un geste venu d'ailleurs. À court de rythme, Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts) sera absent contre les Marocains mais l'Italien peut compter sur le jeune Endrick qui, à presque 20 ans, est déjà comparé à l'ancienne gloire Romario.

Le Maroc a lui aussi connu des déconvenues. Les champions d'Afrique 2026 -- titre obtenu sur tapis vert qui fait l'objet d'un appel du sénégal -- ont perdu jeudi l'ailier Abde Ezzalzouli et le défenseur Nayef Aguerd, blessés lors du dernier match de préparation contre le Norvège la semaine dernière.

Des jeunes prometteurs

Leur absence est un coup dur pour le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, Mohamed Ouahbi, aors qu'Ezzalzouli, 24 ans, sortait d'une énorme saison avec le Bétis Séville. Il a joué un rôle clé dans la cinquième place obtenue par l'équipe en Liga et sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Ouahbi comptait aussi sur Aguerd, alors que la sélection est confrontée à une pénurie de défenseurs centraux expérimentés.

Ils ont été remplacés par l'ailier gauche d'Angers Amine Sbaï, et le défenseur de club saoudien Al-Fateh, Marwane Saadane, mais les deux joueurs pourraient manquer d'automatismes avec leurs coéquipiers. Deux autres arrières, Noussair Mazraoui et Anass Salah Eddine, sont également blessés mais Mazraoui s'est entraîné jeudi et devrait être apte pour le match de samedi.

Adepte d'un jeu créatif et offensif, le sélectionneur est l'ancien patron de l'équipe U20 sacrée championne du monde l'année dernière. Son défi est de faire au moins aussi bien que son prédécesseur Walid Regragui. «Nous avons aujourd'hui une sélection solide, en pleine progression, qui a encore faim, et surtout, qui n'a aucun complexe», a assuré l'entraîneur de 50 ans. Il s'affirme «ambitieux» et «n'accepte pas d'aborder une compétition en lui fixant un plafond».

A l'image du prodige franco-marocain Ayyoub Bouaddi (18 ans), il peut compter sur une génération de jeunes très prometteurs qu'il connaît bien, menés par le capitaine Achraf Hakimi, double vainqueur de la C1 avec le Paris SG, pour bousculer l'ogre brésilien. Et, pourquoi pas, créer la première grande surprise de ce Mondial.