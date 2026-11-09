Arrivé fin septembre à Yverdon, Guillermo Abascal revient sur ses premiers pas dans le Nord vaudois. Le jeune entraîneur espagnol de 37 ans veut s'installer dans la durée au stade municipal.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Pantalon large, sneakers Autry aux pieds, pull C.P. Company sur les épaules: Guillermo Abascal a le parfait look du jeune coach dynamique, dans sa zone technique du stade municipal d’Yverdon. L’entraîneur espagnol de 37 ans y est arrivé fin septembre dernier, prenant la suite de Martin Andermatt sur le banc nord-vaudois.

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«Je suis venu grâce à Lorenzo (Falbo)», commence-t-il en citant le directeur sportif yverdonnois. «La Suisse, c’est ma maison. J’ai commencé ici», continue le Sévillan, se référant son début de parcours. Ses premiers postes d’entraîneur principal, il les a obtenus dans le Tessin: à Chiasso (28 matches en 2017/18) et Lugano (19 matches en 2018/19). En 2022, il a coaché le FC Bâle durant 16 parties, comme entraîneur intérimaire. «Pour moi, c’est plus facile d’être ici que dans un autre championnat. Je connais l’ambiance, les joueurs, la qualité, la mentalité», liste celui qui a entrainé en Italie, en Grèce, en Russie, en Espagne et plus récemment au Mexique.

À Yverdon pour rester?

Des expériences diverses et variées dans des championnats reconnus pour ce jeune globe-trotter. «Ça m’a beaucoup apporté. Le niveau était très élevé, les stades énormes, on jouait pour des titres. Chaque expérience m’amène une nouvelle opportunité d’apprendre. J’en ai eu beaucoup pendant dix ans. Et maintenant, je suis de retour dans le pays où j’ai commencé», sourit-il.

Pas malheureux d’avoir laissé derrière lui le Mexique pour la moins trépidante ville d’Yverdon, Guillermo Abascal veut s’installer sur la durée dans le Nord vaudois: «Je veux prendre le temps. Ma vie a défilé très vite jusqu’ici. Désormais, je veux rester à Yverdon.»

Une équipe de caractère

Depuis son arrivée, YS a commencé par deux victoires (Carouge et Kriens), été battu par le leader stadiste et contraint au nul dimanche par Xamax (0-0). Des débuts plutôt prometteurs, même si le principal intéressé préfère ne pas juger l’ensemble. «Je sépare vraiment les matches. Ils sont tous très différents et nous devons apprendre de chaque situation», justifie-t-il. Il évoque notamment le besoin de mieux défendre à dix contre onze, comme contre le SLO ou d’être plus équilibré en fin de partie, comme face à Xamax.

«De manière générale, c’est positif, avec des choses à fixer», lâche finalement Guillermo Abascal. Cela passera par le comportement de ses joueurs, lui qui mise beaucoup sur «le caractère» dans le football. «Je veux construire une attitude, des joueurs qui se battent pour gagner, qui sont prêts à affronter les difficultés», détaille-t-il quand on lui demande ce qu’il veut mettre en place à Yverdon.

Un effectif très fourni

Si les matches se sont enchaînés tous les week-ends depuis son arrivée sur le banc yverdonnois, il a désormais 12 jours de trêve internationale devant lui pour régler les détails qui clochent. «C’est une semaine importante pour bien réussir la dernière partie de l’année, avant la pause hivernale», déclare-t-il, citant notamment les joueurs arrivés sur le tard dans l’effectif déjà fourni d’Yverdon Sport (Bastien Toma et Jonathan Okita).

Justement, l’entraîneur espagnol doit faire plusieurs choix avant chaque partie, compte tenu de la qualité de son effectif de Challenge League. «La compétitivité rend l’équipe meilleure. Si tu as de bons joueurs sur le banc, ils devraient avoir faim en entrant sur le terrain. Quand quelqu’un ne performe pas comme on veut, un autre peut le remplacer», explicite-t-il en citant les changements opérés face à Xamax. Si cela n'a pas suffi dimanche, Guillermo Abascal devra profiter de ce groupe fourni s'il espère s'installer à Yverdon sur le long terme.