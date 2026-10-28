Jonathan Okita, impact immédiat

Jonathan Okita n'a pas eu besoin de temps d'adaptation à Yverdon: arrivé sur le tard au mercato, l'ailier a marqué trois buts lors de ses deux premiers matches de Challenge League! Une intégration express avant le grand défi de vendredi à la Pontaise face au SLO.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un but lors de son tout premier match à Carouge, un doublé pour ses débuts à domicile face à Kriens: Jonathan Okita va à 100 à l'heure pour ses débuts avec Yverdon Sport. «C'est vrai que c'est bien parti», s'est réjoui l'ailier congolais, interrogé par Blick au sortir du large succès (5-2) d'YS face au SCK dimanche au Stade municipal. Entremps, il avait pu prendre encore un peu rythme en Coupe de Suisse à Old Boys, sans marquer cette fois.

Après avoir quitté le FC Zurich au début de l'année 2025 après 19 buts en 75 matches et quelques épisodes tumultueux, notamment avec le bouillant coach Ricardo Moniz, le revoilà de retour en Suisse, à l'échelon du dessous, et il ne semble avoir rien perdu de son tranchant. «Je connais le football suisse, j'y ai joué plusieurs années, c'est plus facile pour moi», assure-t-il, après avoir passé plusieurs mois en Turquie (Bodrum FK) et en Arabie saoudite (Damac FC), sans y connaître beaucoup de succès.

Déjà bien en jambes, sans être à 100%, il a ainsi égalisé à 1-1 contre Kriens grâce à une reprise acrobatique, avant d'inscrire le cinquième et dernier but de son équipe au terme d'un mouvement collectif magnifique. «J'aime bien les deux buts, ils sont différents. Mais le deuxième est la conséquence du travail de l'équipe, donc je le préfère», sourit le dynamique ailier, très content de ses débuts.

Beaucoup de talent offensif à Yverdon

Arrivé à Yverdon en même temps que Guillermo Abascal (sa signature a été annoncée le 28 septembre, la veille de celle du coach), le Congolais est déjà solidement installé sur le côté gauche du 4-3-3 du technicien espagnol. Les talents offensifs ne manquent désormais pas à Yverdon avec Shkelqim Demasaj, Varol Tasar, Valon Fazliu, Bastien Toma... Et les manieurs de ballon non plus.

«Il y a beaucoup de qualité dans l’équipe, beaucoup d’individualités, c'est évident. On a de très bons joueurs, qui ont joué en Super League. Notre volonté, c'est de mettre ces talents au service du collectif. On se connaît bien, on a quasiment tous joué les uns contre les autres ces dernières années. Maintenant on est ensemble et on va créer un collectif fort», assure Jonathan Okita, bien conscient qu'une addition de stars ne font pas une équipe. «Si on prend le match d'aujourd'hui, on n'a pas bien démarré, on a encaissé le premier but, mais on a réagi en équipe. C'est un bon signal. On va continuer comme ça et monter en puissance», enchaîne-t-il.

Dans des conditions climatiques difficiles, YS a en effet développé plusieurs actions de qualité ce dimanche, notamment lorsque Kriens a flanché physiquement en cours de deuxième période. Les idées de Guillermo Abascal commencent à apparaître et YS est aujourd'hui deuxième de Challenge League, alors que se profile un gros choc, vendredi à la Pontaise face au leader, ce FC Stade-Lausanne-Ouchy si impressionnant collectivement.

Un objectif collectif clair

«On prend du plaisir à travailler ensemble, le groupe est reparti sur une nouvelle base avec le coach. Il a ses idées, on les connaît, et on essaie de les appliquer. Et on verra où ça nous mène. L'objectif du club, il est clair», explique-t-il. YS veut monter en Super League et l'assume, et Jonathan Okita, qui s'est engagé jusqu'au terme de la saison, l'assume complètement.

Retrouver le plaisir, la priorité

«Si je suis revenu, c'est pour ce projet. Lorenzo Falbo m'a convaincu et moi, j'avais besoin de rejouer au football, je ne vais pas le cacher. Je ne prenais plus de plaisir à l'étranger, je voulais revenir et me relancer. Yverdon est l'idéal pour moi. J'ai des objectifs personnels, bien sûr, mais le plus important est pour moi de reprendre du plaisir en m'inscrivant dans un projet personnel. Je vais retrouver la confiance petit à petit.»

L'opération reconquête semble déjà bien partie. Et le couloir droit du SLO est prévenu pour vendredi: Jonathan Okita est déjà chaud!