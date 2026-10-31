Stade-Lausanne-Ouchy, leader magnifique

Le FC Stade-Lausanne-Ouchy est un magnifique et solide leader de Challenge League. Séduisants dans le jeu, même menés de deux buts à la pause, les hommes de Dalibor Stevanovic ont renversé Yverdon Sport, bien aidés par l'expulsion de Varol Tasar. La soirée a été tendue en coulisses.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Fâché, Lorenzo Falbo! Le directeur sportif d'Yverdon Sport n'a pas du tout apprécié la tension régnant dans les couloirs de la Pontaise, alors que son équipe menait 2-0 à la pause. Les esprits s'étaient déjà échauffés sur le terrain quelques minutes plus tôt, avec l'expulsion de Varol Tasar (43e) pour un geste revanchard coupable envers Nicola Sutter, et la rentrée aux vestiaires a été chahutée et, selon Lorenzo Falbo, un membre du staff du SLO aurait largement dépassé les limites de l'acceptable envers deux joueurs d'YS. Alors, après la rencontre, finalement perdue par Yverdon, le directeur sportif a a attendu longuement les arbitres pour leur demander que l'incident soit consigné dans son rapport.

Tendu, le derby!

«C'est indispensable pour moi. Je ne veux pas laisser passer ça. On a perdu sur le terrain contre une très belle équipe. Le SLO a été meilleur dans le jeu, pas de souci. Je trouve l'expulsion sévère, mais ce sont des faits de jeu, je ne me plains pas. Mais ce qui s'est passé à la mi-temps, je ne veux pas que ça reste sans suite.» Du côté du SLO, pas question de dramatiser sur cet incident. «C'était un bon match. Pour le reste, pas de polémique», se contente de répondre Serge Duperret, le vice-président du club stadiste, lorsque Blick lui rapporte les propos de Lorenzo Falbo. Tendu, le derby!

Le SLO fait deux cadeaux

Sur le terrain, pas de doute: le FC Stade-Lausanne-Ouchy a été brillant du début à la fin, proposant un jeu de grande qualité qui fait de lui un magnifique leader de Challenge League. Yverdon, avec sa nouvelle dynamique et ses armes offensives de premier plan, menait bel et bien 2-0 à la pause, mais cet avantage n'était dû qu'à deux cadeaux incroyables et, osons le mot, ridicules de la part du SLO («On ne peut pas se permettre de faire deux erreurs comme ça si on veut rester en haut», a reconnu Dalibor Stevanovic après la partie).

Sur le premier, le contrôle de Jordi Tur était défaillant, et Shkelqim Demhasaj a pu marquer dans le but vide après moins d'une minute. Sur le deuxième, après la demi-heure, une relance ratée du gardien Laurent Seji menait directement au 2-0 de Jonathan Okita, le nouvel homme fort de l'attaque d'YS, dans un but toujours aussi vide.

Sinon? Une domination totale du SLO, et des occasions à foison pour les Lausannois, qui sont tombés sur un très grand Simon Enzler, le très inspiré gardien yverdonnois.

L'expulsion a changé beaucoup de choses

Pour le dire clairement, le fait qu'Yverdon mène 2-0 à la pause était un miracle pour le club nord-vaudois, mais le SLO ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Ce sont bien les hommes de Dalibor Stevanovic qui ont offert les deux buts à leur adversaire et ce sont également bien eux qui ne se sont pas montrés assez précis dans le dernier geste.

«A la pause, je suis resté très tranquille. Il a fallu adapter un peu le dispositif tactique, j'ai décidé de faire entrer Jamie Atangana pour jouer à deux pointes et passer encore plus sur les côtés. Je pensais qu'ils finiraient pas craquer», expliquait après coup Dalibor Stevanovic, très content de la prestation de son équipe.

Theo Bouchlarhem deux fois décisif et globalement très bon

L'expulsion de Varol Tasar a été le tournant du match, bien sûr, car il est permis de penser qu'YS aurait tenu bien plus facilement à onze contre onze, mais le fait est que la victoire du SLO ne souffre d'aucune discussion. Le score était déjà égal à l'heure de jeu grâce à deux belles passes décisives de Malko Sartoretti, plus inspiré à la distribution qu'à la finition ce vendredi (56e Jamie Atangana 1-2, 59e Theo Bouchlarhem 2-2). YS était dans le dur et craquait à la 73e sur un coup-franc en deux temps de Theo Bouchlarhem, le meilleur joueur de cette rencontre.

Le SLO est toujours invaincu

Voilà donc le FC Stade-Lausanne-Ouchy toujours invaincu dans ce championnat de Challenge League (8 victoires, 4 nuls) et avec six points d'avance sur son rival nord-vaudois.

YS n'est cependant pas largué, loin de là, et la qualité de ses joueurs offensifs devrait lui permettre de largement monter en puissance dans les prochaines semaines. Quelque chose nous dit d'ailleurs que la lutte sera acharnée jusqu'au bout et que les deux prochaines confrontations, en 2027, vaudront sans doute très cher. D'ici-là, aux deux clubs vaudois de se montrer réguliers pour faire des prochains rendez-vous de nouveaux chocs au sommet. Pour l'heure, le plus fort, c'est le SLO. Et assez clairement.