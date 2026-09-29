Un ancien coach du FC Bâle débarque sur le banc d’Yverdon

Guillermo Abascal Pérez est le nouvel entraîneur d’Yverdon Sport. L’Espagnol de 37 ans, passé par Bâle, Lugano et le Spartak Moscou, succède à Martin Andermatt.

Blick Sport

Yverdon Sport a trouvé son nouvel entraîneur. Selon les informations de Blick, Guillermo Abascal Pérez prend les commandes de la première équipe nord-vaudoise. Le technicien espagnol de 37 ans succède à Martin Andermatt, démis de ses fonctions d’entraîneur il y a une semaine.

Guillermo Abascal connaît déjà très bien le football suisse. Passé par Chiasso et Lugano, il avait ensuite rejoint le FC Bâle, où il avait d’abord officié comme assistant avant de prendre les rênes de l’équipe première en février 2022. Après son passage en Suisse, l’Espagnol avait notamment dirigé le Spartak Moscou. Il est également passé par Grenade, en Espagne.

Une dernière expérience au Mexique

Sa dernière expérience l’a conduit au Mexique, du côté de l’Atlético de San Luis. Arrivé en 2025, Abascal a quitté le club en mars dernier. Il était depuis libre de tout contrat.

A Yverdon, l’Espagnol prend la succession de Martin Andermatt, dont la mission à la tête de l’équipe première a pris fin le 22 septembre. Le Suisse de 64 ans reste toutefois au club et retrouve son poste de directeur technique, qu’il occupait avant de reprendre l’équipe en mars dernier. Yverdon reste sur un nul face au Stade Lausanne-Ouchy (0-0) et retrouvera la Challenge League le 9 octobre sur la pelouse d’Étoile Carouge.