Martin Andermatt: «Le dernier geste nous manque pour l'instant»

Martin Andermatt s'est confié sur le manque d'efficacité de ses joueurs, après le match nul d'Yverdon face au SLO. Le technicien ne veut pas paniquer pour autant et garde une confiance intacte en son groupe.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Dimanche, Yverdon Sport a décroché un point face au leader (toujours) invaincu de Challenge League, le Stade-Lausanne-Ouchy. Un résultat plutôt positif, pourrait-on penser. Mais il faut mentionner le fait qu’YS a évolué à un homme de plus pendant près de 40 minutes (expulsion de Théo Bouchlarhem à la 53e).

Après la rencontre, l’entraîneur d’Yverdon, Martin Andermatt, ne paraissait pas frustré pour autant. Il avait encore en tête la victoire des siens face à Aarau, décrochée à 10 contre 11 en août dernier. Cette fois, c’est le SLO qui s’est bien débrouillé à un homme de moins. « Ça veut dire que l’adversaire a bien joué », déclare-t-il sobrement.

Martin Andermatt a foi en son groupe

« On a bien commencé. On a eu beaucoup d’occasions aujourd’hui. Mais on ne transforme pas nos situations en buts », poursuit Martin Andermatt. Le poteau de Robin Golliard, à la toute fin du temps réglementaire, est un bon exemple d’un but qui aurait changé passablement de choses pour YS. «Je le dis depuis quelque temps, c’est le dernier geste qui manque à Yverdon pour l’instant. Si tu marques, ça te donne confiance.»

Un manque d’efficacité qui n’inquiète pas plus que ça l’entraîneur yverdonnois, qui loue l’état d’esprit de ses hommes. «On a 25 joueurs qui aimeraient être sur le terrain. Chaque joueur qui rentre veut tout donner. Ils travaillent très bien à l’entraînement et s’entendent bien, détaille Martin Andermatt. Maintenant, ils doivent se récompenser eux-mêmes.»

Cela passe par la transformation des bonnes situations en buts. Yverdon doit punir sur le plan comptable. «Si ça vient, je veux voir combien de buts on peut marquer», déclare malicieusement le technicien d’YS. Il le sait, son effectif a la qualité pour le faire. «J’ai confiance», conclut-il.