Yverdon et le SLO se quittent dos à dos, après un match marqué par l'arbitre

L'affiche promettait, mais Yverdon Sport et le Stade-Lausanne-Ouchy se sont finalement quittés sur un score nul et vierge. La rencontre a été marquée par dix cartons jaunes distribués (dont une expulsion).

Thomas Freiburghaus Journaliste

Mais qui pourrait bien faire tomber le Stade-Lausanne-Ouchy, impressionnant en ce début de saison de Challenge League? Avant la 9e journée, Dalibor Stevanovic et les siens étaient invaincus en championnat (6 victoires, 2 nuls) et restaient sur un total de 9 buts marqués pour 0 encaissés lors des trois dernières rencontres.

Face à eux, au stade Municipal, se dressait un ambitieux Yverdon, qui devait se relancer après une défaite à Rapperswil le week-end précédent, la première de la saison. Et qui devait surtout tout faire pour ne pas perdre contact avec les Lausannois, qui pointaient à 5 longueurs avant ce choc 100 % vaudois. YS serait-il l'élu?

6 cartons jaunes en une mi-temps

L’affiche promettait et les Nord-Vaudois sont bien entrés dans leur match: impact, récupérations hautes, projection. Le premier quart d’heure était pour les locaux, qui arboraient un tout nouveau troisième maillot bordeaux. Puis, les Stadistes ont, petit à petit, repris le dessus, parvenant à poser leur jeu et à imposer leur rythme. Sans que la première mi-temps ne débouche sur un but. Il n’y a eu que neuf tirs au total, un seul pour YS. Le Lausannois Malko Sartoretti aurait bien pu débloquer le score à la 41e, mais sa frappe tendue du droit a trouvé le poteau du but gardé par Simon Enzler.

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En première période, en fait, on a surtout vu Julian Müller. Ce nom ne vous dit rien? C’est normal: il ne figure dans aucune des deux équipes. C’est le patronyme de l’arbitre (à la main lourde) du jour, qui a sorti pas moins de 6 (!) cartons jaunes en première mi-temps. Ne restait plus qu’à espérer que le héros de la deuxième période évolue dans l’un des effectifs vaudois.

Et un rouge!

On y a cru pendant les quelques minutes qui ont suivi le retour des vestiaires. Yverdon est revenu fort, Elias Pasche et l'entrant Jonathan Mayorga ont eu des occasions. Cobel Sow aussi, pour les Stadistes. Mais à la 53e, l'arbitre Julian Müller a repris sa place sur le devant de la scène, punissant Théo Bouchlarhem d'un deuxième carton jaune après une faute dans le camp nord-vaudois. Sévère, mais l'officiel continuait sur sa ligne. Le SLO poursuivrait la rencontre à 10.

La tâche s'est alors compliquée pour le leader lausannois et Elias Pasche, à la retombée d'un bon centre, a bien cru mettre Yverdon devant à la 56e. C'était sans compter la superbe parade du gardien stadiste Laurent Seji. Ce dernier a été moins à son avantage à la 72e, relâchant une frappe de ce même Elias Pasche devant lui, avant de finalement s'interposer. Le score en restait à 0-0, malgré la supériorité numérique des locaux.

Poteau à la dernière minute

Dans les dernières minutes, Yverdon a poussé et Robin Golliard est passé tout proche, par deux fois, de trouver le chemin des filets. Son dernier essai a même fini sa course sur le poteau du but stadiste (90e). Et il n'y aura finalement pas eu de but dans cette alléchante affiche vaudoise de Challenge League.

À noter qu'en deuxième mi-temps, en plus de l'expulsion, M. Müller a sorti trois nouvelles biscottes, portant le total à dix jaunes distribués. Et un bonus, pour Dalibor Stevanovic, entraîneur du SLO. Soirée prolifique pour l'un, moins pour les autres.