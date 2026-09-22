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Il redevient directeur technique
Martin Andermatt quitte le banc d’Yverdon-Sport après seulement six mois

Yverdon Sport FC a décidé de mettre fin à la mission de Martin Andermatt comme entraîneur de sa première équipe. Le technicien retrouvera son poste de directeur technique au sein du club vaudois.
Publié: 15:44 heures
Martin Andermatt n’est plus l’entraîneur d’Yverdon-Sport.
Photo: Pius Koller

Yverdon Sport FC change d’entraîneur. Le club vaudois a décidé de mettre fin à la mission de Martin Andermatt à la tête de sa première équipe.

Arrivé sur le banc en mars dernier, Martin Andermatt va retrouver son poste de directeur technique, qu’il occupait depuis son arrivée à Yverdon Sport FC en juin 2025.

Acoompagner les jeunes talents

Le club souligne également que, durant son passage sur le banc, plusieurs jeunes issus de l’Académie ont intégré l’équipe et obtenu du temps de jeu. Il remercie Martin Andermatt pour son engagement et son travail.

Martin Andermatt poursuivra désormais son travail dans le développement sportif du club et l’accompagnement des jeunes talents.

Le nom de son successeur n’est pas encore connu. Yverdon Sport FC indique qu’il communiquera prochainement l’identité du nouvel entraîneur.

Challenge League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
9
14
21
2
FC Winterthour
FC Winterthour
9
11
18
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
9
5
16
4
SC Kriens
SC Kriens
9
5
14
5
FC Aarau
FC Aarau
9
-2
12
6
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
9
-5
12
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
9
-1
10
8
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
9
-4
9
9
FC Wil
FC Wil
9
-6
9
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
9
-17
2
Accession
Barrage d'accession
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