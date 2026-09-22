Yverdon Sport FC a décidé de mettre fin à la mission de Martin Andermatt comme entraîneur de sa première équipe. Le technicien retrouvera son poste de directeur technique au sein du club vaudois.

Yverdon Sport FC change d’entraîneur. Le club vaudois a décidé de mettre fin à la mission de Martin Andermatt à la tête de sa première équipe.

Arrivé sur le banc en mars dernier, Martin Andermatt va retrouver son poste de directeur technique, qu’il occupait depuis son arrivée à Yverdon Sport FC en juin 2025.

Acoompagner les jeunes talents

Le club souligne également que, durant son passage sur le banc, plusieurs jeunes issus de l’Académie ont intégré l’équipe et obtenu du temps de jeu. Il remercie Martin Andermatt pour son engagement et son travail.

Martin Andermatt poursuivra désormais son travail dans le développement sportif du club et l’accompagnement des jeunes talents.

Le nom de son successeur n’est pas encore connu. Yverdon Sport FC indique qu’il communiquera prochainement l’identité du nouvel entraîneur.