Bastien Toma: «Le terrain, c’est là où je me sens le mieux»

Tout juste débarqué à Yverdon, Bastien Toma a déjà pu disputer ses premières minutes sous le maillot nord-vaudois. Entretien avec l'ancien espoir du football suisse, de retour dans son pays après une expérience en Pologne.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Cette semaine, Yverdon Sport a annoncé une arrivée clinquante: Bastien Toma, ex-international suisse M21, débarque dans le Nord-Vaudois. Le Valaisan était sans contrat après un dernier exercice disputé avec le LKS Lodz, en deuxième division polonaise. Dimanche, il a effectué ses débuts dans le match nul d’YS face au SLO, entrant en jeu à la 63e. Première interview depuis son retour sur les pelouses suisses.

Bastien Toma, comment as-tu vécu cette entrée en jeu, toi qui n’avais plus joué depuis mai en compétition officielle?

Ça fait plaisir. Quand je suis sur le terrain, c’est là où je me sens le mieux. Après, ça fait depuis le mois de mars que je n’ai pas joué 90 minutes, donc il me faut du rythme, du temps. Ça ne fait qu’une semaine que j’ai repris l’entraînement. Maintenant, j’ai trois semaines (ndlr: pause internationale) pour bien me préparer. On va prendre ça comme une petite prépa’ pour moi.

Comment tu t’es maintenu dans ton coin, libre de tout contrat, tout l’été?

J’ai travaillé avec un préparateur. Après, travailler tout seul ou avec un groupe, c’est différent. Même si on mettait une bonne charge d’entraînement. Donc il me faut du temps, mais ça va venir gentiment.

Comment te sens-tu avec ces quelques jours d’entraînement? Comment se passe ton intégration à Yverdon?

Ça se passe très bien, l’équipe m’a bien accueilli. Je suis content de revenir en Suisse après un petit passage en Pologne. C’était compliqué, car ce n’était pas un foot qui me correspondait. C’était beaucoup de longs ballons. Moi, je suis un joueur de ballon, donc c’était difficile pour moi en Pologne.

Revenir en Suisse, c’était aussi un choix de bien-être personnel? On t’a aperçu avec tes proches à la fin de la partie.

C’est sûr. Je suis plus proche de ma famille, ça parle français. Donc tout est plus facile pour moi.

Comment as-tu atterri à Yverdon Sport?

J’avais des offres cet été. Mais ça ne jouait pas sur certains points ou, après le passage difficile en Pologne, je n’étais pas prêt pour un nouveau défi à l’étranger. Après, j’ai Lorenzo (ndlr: Falbo, directeur sportif d’YS) qui me voulait depuis un moment. J’ai senti la confiance d’Yverdon, qu’ils sont prêts à me donner du temps pour revenir à ma meilleure version. C’est aussi ça qui est important pour moi. Ça va revenir gentiment.

Après ton passage à Saint-Gall, tu as reculé en partant en D2 polonaise. Tu es maintenant en Challenge League. C’est «reculer pour mieux sauter»?

J’ai fait quelques mauvais choix dans ma carrière. Mais aujourd’hui, je suis content d’être ici. On me fait confiance. Dans le foot, ça peut aller très vite. Pour l’instant, je ne me projette pas, je suis concentré ici, le club a des ambitions. Je suis ici pour aider le club à retrouver la Super League.

Et pour tes ambitions personnelles?

Je veux revenir à ma meilleure version. Et après, on verra bien. Si je reviens à ma meilleure version, j’espère que le club pourra en tirer profit.