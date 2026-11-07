Théo Bouchlarhem et le SLO sont inarrêtables

Deuxième doublé consécutif pour Théo Bouchlarhem! Le piston gauche du SLO a de nouveau brillé ce vendredi lors de la victoire des Lions 5-1 sur la pelouse d'un Stade Nyonnais dépassé par la vitesse et la vista des hommes de Dalibor Stevanovic, mais de loin pas ridicule.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Arrivé cet été au FC Stade-Lausanne-Ouchy, Théo Bouchlarhem est l'une des nombreuses bonnes pioches des Lions. Hiraç Yagan n'a cette fois pas eu besoin d'arpenter les terrains de Ligue 3 et de National pour le dénicher, puisque le directeur sportif du SLO l'avait sous les yeux depuis 2023, lorsque Didier Tholot a pris le Français, alors âgé de 22 ans, avec lui de Pau à Sion. Théo Bouchlarhem, majoritairement aligné comme ailier, y a connu la promotion en Super League, puis une saison et demie dans l'élite, avant un prêt de six mois à Carouge. Et, depuis cet été, le voilà au SLO, dans un rôle inhabituel pour lui: celui de piston gauche. Et c'est peu dire que l'expérience est concluante.

Ce vendredi à Nyon (5-1), face à une jeune et valeureuse équipe, «Bouch» a de nouveau été l'un des meilleurs Stadistes, comme une semaine plus tôt lors du succès face à Yverdon (3-2). Les deux fois, il en a été récompensé par un doublé, ce qui est tout de même inhabituel pour un joueur de couloir dans un système à trois défenseurs centraux.

«Ma tâche, c'est d'occuper le couloir, il est à moi!», rigolait-il à l'entrée des vestiaires de Colovray vendredi soir. Lui, l'ailier, doit désormais plus défendre qu'avant, mais à vrai dire, courir vers son but ne l'a jamais dérangé. A Sion, il avait souvent les faveurs de Didier Tholot par rapport à d'autres car lui, comme Théo Berdayes, ne rechigne pas au travail défensif, ce qui n'est pas toujours vrai d'Ilyas Chouaref, par exemple. Théo Bouchlarhem est un joueur d'équipe, un vrai. «Quand on attaque, je suis en attaque. Quand on défend, je suis en défense», résume-t-il dans un sourire, très épanoui dans ce nouveau système qui met bien en valeur ses qualités d'endurance et de don de soi.

Il obtient le penalty du 2-0

Alors que le SLO menait 1-0 grâce à un très joli but de Ronaldo Dantas Fernandes. à la 21e, Théo Bouchlarhem s'est infiltré plein axe dans la défense jaune et noir et, après un dernier dribble, s'est fait crocheter. Penalty indiscutable transformé par Malko Sartoretti (29e, 2-0).

«Mais même avec deux buts d'avance à la pause, on savait qu'on devait encore faire des efforts. On l'avait vu la semaine dernière face à Yverdon, où on avait réussi à remonter. On était donc attentifs», a expliqué le nouveau numéro 7 du SLO, qui s'est chargé lui-même d'inscrire le 3-0 à la 47e après un débordement du... défenseur central Djamal Moussadek!

La bonne entrée de Jamie Atangana

Le SLO a ensuite baissé un peu de pied, Florian Hysenaj a pu inscrire le 1-3 à la 56e et Nyon a alors connu une bonne période, passant près de revenir à un but. L'affaire a été définitivement bouclée grâce au nouvel entrant Jamie Atangana (82e, 4-1), lequel a ensuite obtenu un penalty transformé par Théo Bouchlarhem dans les arrêts de jeu pour le 5-1.

«Ça fait vraiment plaisir de connaître des périodes comme celle-ci. Il faut en profiter, toujours garder le sourire et conserver le plaisir de jouer au football», assure celui qui en est désormais (et déjà) à sept buts et deux passes décisives cette saison.

Des ambitions bien réelles, mais discrètes

Le vestiaire parle-t-il déjà de Super League, alors que le SLO est largement en tête du championnat et toujours invaincu, que ce soit en Coupe ou en championnat? «Ce qu'on propose actuellement parle pour nous. On n'a pas forcément besoin de crier nos ambitions sur tous les toits. Chacun peut les interpréter comme il veut. Nous, on sait ce qu'on a en interne, ce qu'on doit faire, et on travaille beaucoup», répond-il très simplement.

Et même le grand match de Coupe de Suisse à venir contre le FC Sion, le club qui l'a fait venir en Suisse, ne va pas le déconcentrer, assure-t-il. «Aucune chance. Un match, c'est un match. On y va pour le gagner et après on passera à autre chose.» Une philosophie qui convient assez bien au SLO avec neuf victoires, quatre nuls et aucune défaite en Challenge League.

Cinq matches de championnat avant la trêve

Place désormais à la trêve, avec un match amical face à Young Boys le jeudi, puis quelques jours de repos afin de bien souffler avant le sprint final de cette année folle pour le SLO. Le programme en championnat: Kriens à la Pontaise, Carouge à la Fontenette, puis le grand match de Coupe face à Sion. Ensuite? Winterthour et Aarau, avant un tout dernier match au Bergholz de Wil.