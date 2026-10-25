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Victoire contre Chicago
Kyshawn George brille avec Washington

Kyshawn George a brillé samedi à Chicago. L'ailier valaisan a inscrit 22 points et permis à Washington de s'imposer 124-120 face aux Bulls, avec 9 rebonds, 5 assists et 4 contres.
Publié: il y a 2 minutes
Photo: AP Photo/Jessie Alcheh
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ATS Agence télégraphique suisse

Kyshawn George a brillé samedi en NBA. L'ailier valaisan a inscrit 22 points pour Washington, qui est allé s'imposer 124-120 sur le parquet de Chicago pour cueillir un deuxième succès en trois sorties. En difficulté la veille dans un match perdu face à Toronto (8 pertes de balle), Kyshawn George a parfaitement su réagir, même s'il n'a rentré aucun tir à 3 points face aux Bulls (0/5). Le Canado-Suisse a cumulé 22 points, 9 rebonds, 5 assists et 4 contres, pour un différentiel de +14. Et il n'a commis que 3 «turnovers».

Le meilleur marqueur de Washington fut Trae Young, auteur de 25 points, alors qu'Anthony Davis a inscrit 19 points samedi. Les Wizards sont toujours privés du no 1 de la dernière draft AJ Dybantsa, dont les débuts en NBA sont repoussés en raison de douleurs à une cheville.

Houston a par ailleurs décroché samedi sa troisième victoire en autant de sorties. Resté sur le banc vendredi à San Antonio, Clint Capela a été aligné durant 11 minutes dans un match gagné 121-114 par les Rockets à Atlanta. L'intérieur genevois a réussi son unique tir, inscrivant 2 points tout en captant 3 rebonds.

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