Kyshawn George et Clint Capela sont déjà chauds

Les Suisses de NBA ont bien commencé leur saison mercredi soir. Kyshawn George s'est imposé avec les Washington Wizards, tout comme Clint Capela avec les Houston Rockets. Yanic Konan Niederhäuser est toujours blessé.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Wizards, qui affichaient le pire bilan de la ligue la saison dernière (17 victoires en 82 matches) ont battu les Milwaukee Bucks 128-116 à domicile. De retour après une blessure au coude gauche qui avait mis un terme à sa saison, le Montheysan Kyshawn George s'est illustré en inscrivant 18 points et 5 rebonds pour son premier match de la saison.

Privés de leur premier choix de draft, l'ailier AJ Dybantsa, les Wizards ont fait la différence dans le quatrième quart-temps. Ils ont transformé un léger retard en une avance de 13 points en l'espace de moins de trois minutes.

Clint Capela remporte un derby texan

Le Rockets du Genevois Clint Capela ont quant à eux rapidement pris le dessus sur les Dallas Mavericks, pour finalement s'imposer 128-110. Ce derby texan était déjà décidé à la mi-temps, puisque les Rockets menaient de 32 points. Désormais un joueur de rotation, Capela a joué un peu moins de huit minutes, captant trois rebonds.

Le Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser doit lui encore patienter avant de faire son retour en NBA. VIctime d'une blessure au pied droit début mars qui avait nécessité une opération, il est encore en convalescence. Sans lui, les Clippers ont tout de même fêté un premier succès en battant largement les Sacramento Kings