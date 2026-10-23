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Hués par leur public
Un succès renversant pour les Sixers de LeBron James

Les Sixers de Philadelphie, menés de 29 points, ont renversé Cleveland jeudi (114-106). La superstar LeBron James a signé le plus grand comeback de sa carrière.
Publié: 08:15 heures
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Tyrese Maxey et LeBron James hilares après une remontée folle.
Photo: AP Photo/Matt Slocum
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ATS Agence télégraphique suisse

Philadelphie a marqué les esprits dès son deuxième match de la saison en NBA. Les Sixers de LeBron James ont battu Cleveland 114-106 jeudi après avoir accusé 29 longueurs de retard.

Hués par leur public en fin de première mi-temps, les 76ers étaient menés 69-40 à 1'12 de la fin du deuxième quart. Ils ont amorcé leur folle «remontada» avant de retourner aux vestiaires, en inscrivant cinq points d'affilée. Un 15-0 réalisé dans le dernier quart a achevé les Cavaliers.

Un comeback historique

Tyrese Maxey a sonné la révolte dans le camp des Sixers en inscrivant 32 points, Joël Embiid en marquant quant à lui 24. LeBron James, qui a débarqué cet été à Philadelphie et entame sa 24e saison en NBA, a quant à lui cumulé 17 points et 10 rebonds. Il a vécu jeudi le plus grand «comeback» de sa très longue carrière.

Les Sixers ont ainsi démontré lors de leurs deux premiers matches qu'il faudrait compter avec eux cette saison, à condition que leurs meilleurs joueurs restent en santé. Ils ont déjà épinglé à leur tableau de chasse les New York Knicks, champions en titre, et les Cleveland Cavaliers, finalistes de la Conférence Est ce printemps.

Donald Trump s'en prend à LeBron James

A l'issue de cette partie, LeBron James a répondu brièvement au président des Etats-Unis Donald Trump. Ce dernier avait critiqué la superstar plus tôt dans la journée, pour avoir apparemment poursuivi son échauffement pendant l'hymne national avant le match disputé par Philadelphie mardi au Madison Square Garden de New York.

«C'est une journée calme au bureau, vous savez», a simplement déclaré LeBron James. Trump a publié une vidéo sur sa plateforme Truth Social dans laquelle James semble effectuer des mouvements d'échauffement aux côtés de ses coéquipiers des Sixers. «Pendant qu'il écoute notre hymne national, LeBron James manque de respect à notre pays ! J'ai dit dès le début qu'il n'était pas bon, une HONTE ABSOLUE», a écrit le président républicain dans le post accompagnant cette vidéo.

«LeBron James devrait présenter ses excuses à tous ces grands guerriers et héros américains morts pour le drapeau américain et pour tout ce que représente notre pays!», a-t-il ajouté.

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