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Une mauvaise soirée
«J’ai peut-être trop réfléchi»: Wemby en colère contre lui-même

Victor Wembanyama a vécu une reprise difficile avec les Spurs, battus par Oklahoma. Très maladroit au tir, le Français a reconnu ne pas avoir été lui-même et veut rapidement retrouver ses sensations.
Publié: 11:28 heures
Victor Wembanyama connait une mauvaise passe.
Photo: AP Photo/Eric Gay
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AFP Agence France-Presse

«Je n’ai pas été moi-même» sur le terrain, a lancé mardi Victor Wembanyama, après le revers des Spurs contre Oklahoma (116-104) lors de la reprise de la NBA.

«J’ai loupé plein de tirs que je ne rate pas normalement. Mais après, j’ai retenté et ça n’a toujours pas marché», a lâché le Français de 22 ans, dépité par sa maladresse (12 points, 1/13 au tir).

«Je n’ai pas été décisif. J’ai peut-être trop réfléchi. Tout ce que je dois faire, c’est lâcher prise. Je ne dois pas en faire plus, c’est tout ce dont j’ai besoin», a ajouté Wemby, attribuant sa mauvaise passe à «plusieurs raisons».

Les San Antonio Spurs ont été dominés au score de bout en bout mardi par le Thunder d’Oklahoma, qui a terminé la saison dernière avec le meilleur bilan (64 victoires pour 18 défaites), mais que les Spurs ont battu en finale de la conférence Ouest en juin (victoire 4-3).

Trop d'erreurs

«Dans le premier quart-temps, on avait l’impression que les deux équipes tentaient de prendre leurs repères, avec des fautes. Ils sont la même équipe (que l’année dernière), et nous aussi, il n’y a pas de grande différence, mais ils ont joué bien plus physique que nous», a analysé le prodige tricolore. «On ne peut pas s’en sortir contre une équipe comme ça avec autant d’erreurs», a-t-il ajouté.

«On n’était pas bons des deux côtés du parquet», même s’il y a eu «des moments avec une grosse défense pour récupérer le ballon», mais «on n’arrivait pas à finir nos possessions». «Ce soir, on n’a juste pas été nous-mêmes», juge Wemby.

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