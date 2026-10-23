Jolanda Neff rejoint Fenix-Premier Tech

Jolanda Neff rejoint l'équipe belge Fenix-Premier Tech jusqu'à fin 2028. La Saint-Galloise pourrait se lancer dans le cyclocross et la route avec sa nouvelle formation.

ATS Agence télégraphique suisse

L'avenir sportif de Jolanda Neff est clarifié. La championne olympique de cross-country de Tokyo 2021 courra pour l'équipe belge Fenix-Premier Tech au cours des deux prochaines saisons.

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La Saint-Galloise, qui aura bientôt 34 ans, a dû se chercher un nouvel employeur après que son ancienne équipe Cannondale Factory Racing s'est retirée de la compétition. En Belgique, elle a signé un contrat valable jusqu'à fin 2028.

Vers la route?

Sa nouvelle équipe a laissé entendre que, outre le VTT, Jolanda Neff pourrait à l’avenir participer à davantage de courses en cyclocross et sur route. Chez Fenix-Premier Tech, la Suissesse aura notamment pour coéquipière la Néerlandaise Puck Pieterse, qui figure parmi les meilleures au monde dans ces trois disciplines.

Jolanda Neff compte parmi les vététistes les plus titrées de l'histoire. Outre sa médaille d'or olympique, elle a remporté le titre de championne du monde de cross-country en 2017, a été plusieurs fois lauréate du général de la Coupe du monde et a célébré 13 victoires à ce niveau, la dernière remontant toutefois à plus de quatre ans.