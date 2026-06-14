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Elle brille à Leogang
Deuxième podium en trois jours pour Alessandra Keller

La Nidwaldienne de 30 ans a pris le 3e rang de l'épreuve de cross-country disputée dimanche à Leogang. Elle avait réalisé un résultat similaire en short-track vendredi.
Publié: 16:29 heures
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Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
Alessandra Keller a signé son premier podium dans la catégorie olympique depuis son succès à Lenzerheide en septembre dernier.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a fêté un nouveau podium en Coupe du monde de cross-country, dimanche à Leogang, grâce à la 3e place d'Alessandra Keller. Chez les messieurs, le meilleur représentant helvétique fut Mathias Flückiger, 7e.

Déjà 3e vendredi en short-track, Alessandra Keller a récidivé pour s'offrir un premier podium dans la catégorie olympique depuis son succès à Lenzerheide en septembre dernier. La Nidwaldienne de 30 ans n'a été devancée que par la championne du monde en titre, la Suédoise Jenny Rissveds, et par la Néerlandaise Puck Pieterse.

Sina Frei perd la tête

Deuxième meilleure Suissesse, Nicole Koller a terminé au pied du podium. Invaincue en short-track cette saison, la Zurichoise Sina Frei a chuté à plusieurs reprises en raison d'un sol boueux et d'un mauvais choix de pneus. Elle a terminé au 9e rang et a cédé la tête du classement général de la Coupe du monde à Rissveds.

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Les vététistes suisses n'ont en revanche pas brillé dans la course masculine, marquée par la victoire d'Adrien Boichis - et par un triplé français. Septième, le vice-champion olympique 2021 Mathias Flückiger a terminé à plus de 80 secondes du podium. Filippo Colombo (9e) fut le seul autre Suisse à se classer dans le top 10.

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