Tadej Pogacar, star slovène du cyclisme, sera opéré pour une fracture avec déplacement de la clavicule, annonce son équipe ce 29 août. Les détails de sa récupération restent à préciser.

Tadej Pogacar devra se faire opérer après sa chute sur la Vuelta

Tadej Pogacar devra se faire opérer après sa chute sur la Vuelta

AFP Agence France-Presse

Le Slovène Tadej Pogacar, lourdement tombé et qui a dû abandonner le Tour d'Espagne samedi, est dans un état «stable» mais souffre d'une fracture avec déplacement de la clavicule gauche, dont il va devoir se faire opérer, a annoncé son équipe.

«Son état est stable. A l'issue d'un examen médical approfondi à l'hôpital, Tadej a reçu un diagnostic de commotion cérébrale, de fracture déplacée de la clavicule gauche, de fracture stable de la vertèbre cervicale C7 et de multiples écorchures», a indiqué sa formation UAE Team Emirates.

«Heureusement, il ne présente aucune autre blessure grave ni de séquelles neurologiques, ajoute-t-elle. Il devra subir une intervention chirurgicale à la clavicule, qui sera reportée par mesure de précaution liée à sa commotion cérébrale.»

Incertitude pour les Championnats du monde

La superstar du cyclisme est tombé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée de la 8e étape de la Vuelta, qu'il dominait largement, après avoir déjà remporté son cinquième Tour de France en juillet.

Le N.1 mondial a dans un premier temps essayé de remonter sur son vélo, avant de renoncer et de quitter la course dans une ambulance. Si son équipe ne précise pas de durée d'indisponibilité, il ne pourra vraisemblablement pas défendre son titre aux Championnats du monde, fin septembre au Canada.