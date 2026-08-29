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Coup de théâtre sur la Vuelta!
Tadej Pogacar chute et abandonne le Tour d'Espagne

Coup de théâtre au Tour d'Espagne: Tadej Pogacar, leader slovène, abandonne après une chute ce samedi. Un coup dur pour le favori de cette édition.
Publié: 17:22 heures
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Dernière mise à jour: 17:47 heures
Tadej Pogacar, leader slovène, abandonne après une chute ce samedi.
Photo: IMAGO/Sirotti
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ATS Agence télégraphique suisse

Coup de tonnerre samedi sur le Tour d'Espagne! Leader incontesté et incontestable du classement général, Tadej Pogacar a été contraint à l'abandon. Le Slovène a jeté l'éponge après une lourde chute.

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Le quintuple vainqueur du Tour de France, ultra-favori d'une Vuelta qu'il espérait remporter pour la première fois, a tenté de remonter sur son vélo après cette chute survenue lors d'une 8e étape promise aux sprinters. Il a quitté la course dans une ambulance, visiblement touché à l'épaule gauche.

Tadej Pogacar a chuté seul dans le peloton sur le côté gauche de la route, à 32 kilomètres de l'arrivée, entraînant plusieurs coureurs avec lui. Aperçu avec l'épaule en sang et l'arcade gauche ouverte, il dominait largement la course, avec près de quatre minutes d'avance sur son premier poursuivant Enric Mas. Il avait remporté trois victoires d'étapes.

Son ambition anéantie

Il s'agit du premier abandon du coureur slovène de 27 ans sur une course à étapes, abandon qui vient anéantir son ambition de remporter coup sur coup le Tour de France, la Vuelta, et le Championnat du monde, fin septembre au Canada. Son dernier abandon remontait au 23 avril 2023, lors de la Doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège.

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