En Suisse, Tadej Pogacar roule avec un vélo à 15'000 francs

Sur le Tour de Suisse, Tadej Pogacar roule sur le Y1RS de Colnago, une monture à 15'000 francs. Ce vélo high-tech est à la fois aérodynamique, confortable et ne pèse que 7,3 kg.

Mathias Germann

Le meilleur pour le plus grand? Tadej Pogacar fait confiance à son Y1RS sur le Tour de Suisse. Trois lettres, un chiffre. Cela ne sonne pas forcément bien, mais ce n'est pas nécessaire.

Le Y1RS est le vélo du fabricant Colnago, auquel la superstar du cyclisme fait confiance. «Un vélo de course aérodynamique qui se démarque de tous les autres. Il est si performant que de nombreux professionnels de l’équipe UAE Emirates l’utilisent même en montagne. Même s’il est un peu plus lourd que le vélo polyvalent de Colnago, avec ses 7,3 kilos», explique Christian Etterlin.

Christian Etterlin est mécanicien vélo et travaille sur le Tour de Suisse. Il connaît parfaitement les particularités du Y1RS. Le guidon, qui se distingue visuellement des modèles standard, attire particulièrement l’attention. Il a une forme en aile, et tous les câbles sont intégrés à l’intérieur, ce qui confère au poste de pilotage un aspect épuré et ordonné, ce qui a un effet très positif sur l’aérodynamisme. Les câbles de frein sont entièrement acheminés à l’intérieur.

La selle ressemble à une toile d’araignée

Ce ne sont que des détails. Mais ils ont un impact. «Sur les longues étapes, les pros économisent de l’énergie car le vélo est plus aérodynamique, détaille Christian Etterlin. Peut-être peuvent-ils ainsi pédaler avec quelques watts de plus à la fin – précisément ceux qui font la différence entre la victoire et la défaite.»

Sur le Y1RS, tout est axé sur une résistance à l’air aussi faible que possible. Le tube de direction situé au-dessus de la fourche est conçu pour être mobile. «Lorsque le cycliste braque, cette partie du cadre bouge avec lui.» La selle 3D présente une structure en forme de toile d'araignée. «Les avantages sont une bonne aération, une meilleure adaptabilité et une meilleure répartition de la pression, ainsi qu’un gain de poids», explique Christian Etterlin.

«Tout le monde pourrait rouler avec son vélo»

À cela s’ajoute la construction en Y caractéristique du cadre et de la tige de selle. Elle est conçue pour absorber les chocs sans nuire à l’aérodynamisme. «Sur de nombreux vélos aérodynamiques, le confort est souvent négligé; pour le dire de manière un peu exagérée, on ressent la moindre irrégularité du sol. Ce n’est pas le cas avec le Y1RS.»

Pour le reste, le vélo de Tadej Pogacar dispose de tout ce qui est désormais la norme dans le cyclisme professionnel moderne: freins à disque, pneus tubeless et transmission électronique. Ce n’est pas donné. Ceux qui souhaitent acheter le Y1RS devront débourser environ 15'000 francs, selon la version. «En principe, n’importe quel cycliste amateur pourrait l’utiliser, mis à part le rapport de transmission, explique Christian Etterlin. Tadej Pogacar et les autres professionnels adoptent certes des positions extrêmes sur leur vélo. Mais le guidon et la selle peuvent être réglés individuellement.»

Pour le Tour de Suisse, Tadej Pogacar est donc parfaitement équipé. Toutefois, la machine ne fait pas toujours l'homme.