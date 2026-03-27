Melanie Hasler met un terme à sa carrière, à l'âge de 27 ans. Une décision surprenante, qu'elle a peiné à argumenter.

Melanie Hasler range son bob, à 27 ans seulement

Melanie Hasler range son bob, à 27 ans seulement

Une fin de carrière prématurée

ATS Agence télégraphique suisse

L'Argovienne a fait cette annonce surprenante deux mois et demi après son doublé aux Championnats d'Europe à Saint-Moritz, en bob à 2 et en monobob, les plus grands succès de sa carrière.

«J'aime le bob. Mais il y a trop de choses qui rendent sa pratique difficile», a-t-elle déclaré sur le site de SRF. La décision d'arrêter à été difficile à prendre. «Même maintenant, au moment de conclure, ça reste douloureux», ajoute la bobeuse.

Aux JO de Cortina, en février, l'Argovienne est arrivée 6e en bob à 2 et 5e en monobob.