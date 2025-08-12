DE
FR

Une favorite sur la touche
Un forfait de taille pour le Tour de Romandie Féminin

Coup dur pour le Tour de Romandie Féminin: la Néerlandaise Demi Vollering a déclaré forfait. Elle est malade, ont indiqué les organisateurs mardi.
Publié: 15:16 heures
Partager
Écouter
Demi Vollering ne roulera pas sur les routes romandes en fin de semaine.
Photo: GIAN EHRENZELLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Demi Vollering avait gagné l'épreuve romande en 2023. Elle a aussi fini deuxième du Tour de France tant en 2024 que cette année. Son forfait propulse la Polonaise Katarzyna Niewiadoma au rang de grande favorite de l'épreuve qui se disputera du 15 au 17 août.

À lire aussi
Le cyclisme est trop dangereux: il met un terme à sa carrière
Pas de plaisir sur le vélo
Le cyclisme est trop dangereux: il met un terme à sa carrière
Tadej Pogačar pense déjà à la retraite
Encore quelques Tours?
Tadej Pogačar pense déjà à la retraite

Côté suisse, Noemi Rüegg a rejoint le plateau. La Zurichoise avait notamment brillé en début de saison. La Française Juliette Labous sera aussi de la partie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la