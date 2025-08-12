Un forfait de taille pour le Tour de Romandie Féminin

Demi Vollering ne roulera pas sur les routes romandes en fin de semaine.
Demi Vollering avait gagné l'épreuve romande en 2023. Elle a aussi fini deuxième du Tour de France tant en 2024 que cette année. Son forfait propulse la Polonaise Katarzyna Niewiadoma au rang de grande favorite de l'épreuve qui se disputera du 15 au 17 août.
Côté suisse, Noemi Rüegg a rejoint le plateau. La Zurichoise avait notamment brillé en début de saison. La Française Juliette Labous sera aussi de la partie.
