Tadej Pogacar pense déjà à la retraite

Après son quatrième sacre sur le Tour de France, Tadej Pogacar a encore laissé transparaître une certaine lassitude pour le cyclisme. En marge d'une course en Slovénie, le coureur de 26 ans a avoué qu'il pensait déjà à la retraite.

Le Slovène pourrait encore participer à quelques Tours de France, mais il ne compte pas faire durer sa carrière trop longtemps. Photo: Getty Images

Blick Sport

Le quadruple vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar a fait son retour à la compétition ce samedi lors du critérium de Komenda qu'il a remporté chez lui en Slovénie. A cette occasion, le coureur de 26 ans s'est exprimé sur son avenir dans le cyclisme professionnel. Et sa motivation semble avoir pris un sérieux coup, si l'en on croit les propos relayés par «L'Equipe».

«Le fait est que je compte déjà les années jusqu'à la retraite», a-t-il indiqué. «J'ai commencé à gagner tôt, et il peut y avoir des résultats moins bons, je suis prêt à tout. Je participerai probablement encore à quelques Tours, même si on ne peut jamais être sûr d'y participer. Le Tour est la course la plus importante et je doute que l'équipe me laisse à la maison pendant encore quelques années.»

Signes de lassitude

Le champion slovène a également évoqué son programme pour la fin de saison. Il devrait participer aux Championnats d'Europe de cyclisme sur route, qui se dérouleront en France entre Privas et Valence le 5 octobre. «Ce devrait être un Championnat d'Europe pour grimpeurs, donc j'y serai probablement», a-t-il déclaré. Pogacar a par ailleurs confirmé sa participation aux Classiques canadiennes en septembre, aux Championnats du monde au Rwanda plus tard dans le mois et au Tour de Lombardie en octobre, une course qu'il a remportée lors des quatre dernières éditions.

Ces déclarations interviennent deux semaines après son quatrième sacre sur le Tour de France. Lors de la Grande Boucle, Pogacar avait montré quelques signes de lassitude et avait évoqué la possibilité d'une retraite après les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Le retour de Pogacar et ses réflexions sur son avenir suscitent des réactions contrastées parmi les fans de cyclisme. Certains expriment leur soutien et leur curiosité quant à la suite de sa carrière, tandis que d'autres soulignent les exigences du sport de haut niveau et la nécessité de prendre du recul.