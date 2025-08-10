DE
4ème du classement final
Jan Christen a manqué de peu le podium final du Tour de Pologne

Jan Christen a manqué de peu le podium final du Tour de Pologne. C'est Brandon McNulty qui s'est adjugé cette épreuve du World Tour.
Publié: 16:51 heures
|
Dernière mise à jour: 16:52 heures
Écouter
Jan Christen a terminé 4e du Tour de Pologne
ATS Agence télégraphique suisse

L'Argovien a conservé la 4ème place du général au terme de l'ultime étape, un contre-la-montre de 12,5 km disputé à Wieliczka. C'est Brandon McNulty qui s'est adjugé cette épreuve du World Tour.

Christen a signé le 8e temps de ce chrono dominical, à 25'' de Brandon McNulty qui a survolé les débats dimanche. Le 2e de la récente Clasica San Sebastian termine ce Tour de Pologne avec 39 secondes de retard sur l'Américain et 2'' sur l'Italien Matteo Sobrero, 3e du classement général final.

Meilleur Suisse dans ce contre-la-montre, Stefan Küng n'a donc pas signé d'exploit dans son exercice préféré. Le Thurgovien a concédé 20'' à McNulty pour prendre la 6e place de cette 7e et dernière étape. Le Jurassien Yannis Voisard, 18e de ce clm, a quant à lui terminé 11e de ce Tour de Pologne.

