Wout van Aert n'ira pas aux Mondiaux au Rwanda.
Wout van Aert ne participera pas aux Championnats du monde sur route cet automne au Rwanda. Son équipe Visma-Lease a Bike justifie le forfait du Belge par une saison intense. Celle-ci a déjà commencé avec les courses de cyclo-cross en hiver et s'est poursuivie avec les classiques du printemps et deux Grands Tours.
Le vainqueur de la dernière étape du Tour de France souhaite terminer sa belle saison en participant à la course d'un jour «Super 8 Classic» dans son pays natal le 20 septembre. Il est également prévu qu'il prenne le départ du Tour d'Allemagne et des deux courses canadiennes du World Tour à Québec et Montréal.
