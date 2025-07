Tadej Pogacar (UAE) sur le Tour de France à Peyragudes le 18 juillet 2025. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Tadej Pogacar, qui a remporté dimanche son quatrième Tour de France, ne prendra pas le départ du Tour d'Espagne (23 août - 14 septembre), a annoncé mardi son équipe UAE.

Apparu fatigué en fin de Tour de France, le Slovène de 26 ans, troisième de la Vuelta en 2019 lors de son unique participation, «va s'accorder une pause bien méritée avant de reprendre la compétition en Amérique du Nord», au Grand Prix de Québec et de Montréal en septembre, a précisé sa formation dans un communiqué.

«Il valait mieux faire une pause»

«Après un Tour aussi exigeant, nous avons décidé qu'il valait mieux faire une pause», a déclaré Tadej Pogacar, cité dans le communiqué. «La Vuelta est évidemment une course que j'aimerais courir à nouveau; je garde de merveilleux souvenirs de 2019, mais aujourd'hui mon corps me dit qu'il doit se reposer», a-t-il ajouté.

«Ravi de retourner au Canada» sur des courses «difficiles mais magnifiques», Tadej Pogacar a ciblé ces épreuves pour «retrouver un bon niveau pour cette partie de la saison, et surtout pour les Championnats du monde» qui se dérouleront au Rwanda fin septembre, avec la course en ligne en point d'orgue le 28.

Le seul Tour qui manque à Tadej Pogacar

Le Tour d'Espagne est le seul grand tour qui manque au palmarès hors normes du Slovène, vainqueur quatre fois du Tour de France (2020, 2021, 2024, 2025) et une fois du Tour d'Italie (2024), pour ne parler que des courses de trois semaines.

En l'absence de Tadej Pogacar, c'est Joao Almeida qui endossera le rôle de leader de l'équipe UAE. Principal lieutenant du Slovène sur le Tour de France, le Portugais de 26 ans avait dû abandonner dès la 9e étape deux jours après une chute.

Vainqueur des tours du Pays basque, de Romandie et de Suisse cette saison, Joao Almeida pourra compter sur l'Espagnol Juan Ayuso pour l'épauler pendant les trois semaines de course. Mikkel Bjerg, Felix Grossschartner, Domen Novak, Ivo Oliveira, Marc Soler et Jay Vine complètent l'équipe.

La Vuelta démarre en Italie, à Turin le 23 août, avec trois premières étapes italiennes et même une incursion dans les Alpes françaises lors de la quatrième, avant d'enfin rejoindre l'Espagne pour la 5e étape.