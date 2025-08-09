DE
22'' de retard
Jan Christen 3e avant la dernière étape du Tour de Pologne

Jan Christen occupe la 3e place du Tour de Pologne avant le contre-la-montre final de 12,5 km dimanche. Il accuse un retard de 22'' sur le Monégasque Victor Langellotti, leader du général.
Publié: il y a 26 minutes
Photo: GIAN EHRENZELLER
ATS Agence télégraphique suisse

Jan Christen pointe à la 3e place du Tour de Pologne avant le contre-la-montre final de 12,5 km prévu dimanche. Il compte 22 secondes de retard sur le Monégasque Victor Langellotti, leader du classement général. Au terme de la 6e étape, Langellotti a fait coup double après s'être imposé et avoir endossé le maillot de leader. Il a battu au sprint l'Américain Brandon McNulty, qui occupe la deuxième place du général à dix secondes.

Samedi, le meilleur Suisse a été Yannis Voisard, 6e, tandis que Jan Christen s'est classé 10e. Après 147,5 kilomètres vallonnés, le Jurassien et l'Argovien ont franchi la ligne d'arrivée à Bukowina avec le premier petit peloton et huit secondes de retard.

