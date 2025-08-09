Publié: il y a 26 minutes

Jan Christen occupe la 3e place du Tour de Pologne avant le contre-la-montre final de 12,5 km dimanche. Il accuse un retard de 22'' sur le Monégasque Victor Langellotti, leader du général.

Jan Christen 3e avant la dernière étape du Tour de Pologne

Jan Christen 3e avant la dernière étape du Tour de Pologne

Jan Christen 3e du général du Tour de Pologne Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Jan Christen pointe à la 3e place du Tour de Pologne avant le contre-la-montre final de 12,5 km prévu dimanche. Il compte 22 secondes de retard sur le Monégasque Victor Langellotti, leader du classement général. Au terme de la 6e étape, Langellotti a fait coup double après s'être imposé et avoir endossé le maillot de leader. Il a battu au sprint l'Américain Brandon McNulty, qui occupe la deuxième place du général à dix secondes.

Samedi, le meilleur Suisse a été Yannis Voisard, 6e, tandis que Jan Christen s'est classé 10e. Après 147,5 kilomètres vallonnés, le Jurassien et l'Argovien ont franchi la ligne d'arrivée à Bukowina avec le premier petit peloton et huit secondes de retard.