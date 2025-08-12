Louis Kitzki, cycliste allemand de 21 ans, met fin à sa carrière professionnelle en raison des dangers du sport. Sa décision fait suite à deux décès tragiques survenus lors de compétitions cyclistes, dont celui d'André Drege au Tour d'Autriche.

Le cyclisme est trop dangereux: il met un terme à sa carrière

Louis Kitzki, ici au premier plan, continuera de faire du vélo mais sans la pression du niveau professionnel. Photo: Getty Images

Blick Sport

Louis Kitzki, membre de la réserve de l’équipe Alpecin-Deceuninck, a annoncé sa retraite du cyclisme professionnel à l’âge de 21 ans. Selon RMC Sport, c’est une raison bien particulière qui a motivé ce choix: le jeune athlète a pris cette décision à la suite de deux décès tragiques survenus lors de compétitions cyclistes.

Kitzki explique que sa décision a été influencée par les événements survenus lors du Tour d’Autriche en juillet 2024, où le cycliste norvégien André Drege est décédé accidentellement à l’âge de 25 ans. Comme le rapporte RMC Sport, le coureur a déclaré: «Après le Tour d’Autriche de l’année dernière, où un coureur est décédé, j’avais déjà de sérieux doutes sur la compétition et j’étais sur le point d’abandonner.» Le jeune Allemand n’a plus participé à une course depuis le Tour du Val d’Aoste, marqué lui aussi par le décès en course de l’Italien Samuele Privitera, âgé de 19 ans. Ces incidents ont profondément affecté Kitzki, qui a admis avoir perdu le plaisir de courir et s’être senti de plus en plus mal à l’aise lors des compétitions. «Malheureusement, après le Tour d’Autriche, je ne suis jamais redevenu le coureur que j’étais auparavant», a-t-il confié sur son compte Instagram. «Je me suis de plus en plus inquiété pour ma sécurité et je me suis senti de plus en plus mal à l’aise dans les courses, ce qui, à moyen terme, m’a empêché de reproduire en compétition ce que j’avais travaillé si dur à l’entraînement.»

Louis Kitzki avait rejoint la réserve d’Alpecin-Deceuninck en février 2024 après avoir remporté la Zwift Academy, une compétition sur une plateforme d’entraînement virtuel. Malgré ses débuts prometteurs, il a constaté que son état mental s’était détérioré au fil des courses. «J’avais complètement perdu le plaisir de courir, et plus une course devenait chaotique, plus je m’effondrais mentalement», a-t-il ajouté. «Malheureusement, sans l’esprit, le corps ne fonctionne que très mal.» Bien qu’il regrette de ne pas avoir pu répondre aux attentes en tant que cycliste professionnel, l’Allemand est convaincu d’avoir pris la bonne décision en mettant fin à sa carrière. Il prévoit de continuer à faire du vélo pour le plaisir, mais sans la pression de la compétition professionnelle.