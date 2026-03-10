Robin Cuche a déjà remporté deux médailles dans ces Jeux paralympiques. En combiné, il a chuté et a connu l'élimination lors du super-G.

Robin Cuche a déjà remporté deux médailles aux Jeux paralympiques — l’or en descente et en super-G — mais la troisième ne viendra pas tout de suite. En combiné, le neveu de Didier Cuche a été éliminé lors du super-G.

D’abord légèrement accroché à une porte, Robin Cuche a ensuite été pris sur le ski intérieur. Sa course s'est terminée après seulement 45 secondes. Il est resté un temps allongé au sol, ce qui a provoqué un moment d’angoisse. Mais un peu plus tard, Robin Cuche s'est relevé et dirigé de lui-même vers l’arrivée.

«Ce n’est pas si grave», déclare-t-il un peu plus tard au micro de la SRF. Son tibia est un peu douloureux et enflé. «Pour l’instant ça va, mais on verra comment ça sera quand l’adrénaline aura disparu.» Selon lui, la cause de sa chute est la suivante: il a pris beaucoup de risques en partant du saut et il est ensuite allé trop directement sur la porte suivante.

Robin Cuche dispose maintenant de deux jours de repos avant de reprendre la compétition. Il prévoit de disputer cinq courses au total. Il reste encore le géant de vendredi et le slalom de dimanche.

Un seul Suisse au classement

Après l’abandon de Robin Cuche et la décision de Théo Gmür de renoncer à prendre le départ du combiné (il a chuté à l’arrivée du super-G et s’est ensuite plaint de maux de tête, selon la SRF), la Suisse ne pas récolté de médaille.

Emerick Sierro (19 ans), qui skie comme Robin Cuche dans la catégorie debout, s'est classé neuvième. Le Français Arthur Bauchet a remporté l’or à la surprise générale, profitant de l’élimination du leader Alexej Bugajew à mi-parcours en slalom.

Dans la catégorie assis, aucun Suisse ne figure au classement final. Pascal Christen (33 ans) a été éliminé dès le super-G, tandis que Christophe Damas (23 ans) est sorti de piste l’après-midi lors du slalom. L’or revient au Néerlandais Jeroen Kamschreur.