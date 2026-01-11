DE
FR

«Une belle revanche!»
Un Nyonnais sacré champion du monde de JJB à Las Vegas

Fin 2025, Killian Humair a remporté un titre mondial en jiu-jitsu brésilien. Un sport en plein essor dans lequel le jeune Nyonnais s'épanouit pleinement.
Publié: 16:49 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
1/2
Killian Humair est monté à Las Vegas sur la plus haute marche du podium, aux Worlds 2025 de JJB.
Photo: DR
Thomas Freiburghaus
Thomas FreiburghausJournaliste

Un Nyonnais qui devient champion du monde à Las Vegas. Une sentence qui ne devait pas figurer dans beaucoup de Bingo pour l’année 2025. Et pourtant, le 14 décembre dernier, Killian Humair, natif de Nyon, est monté sur le toit du jiu-jitsu brésilien mondial à «Sin City».

C’était aux «Worlds» de l’IBJJF (Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien), «la plus grande compétition de l’année», d’après les dires du jeune homme. Dans sa catégorie – ceinture violette, ultralourds (+97.5kg), «No-Gi» (sans kimono) – Killian Humair a surclassé ses adversaires. «Quatre combats. Quatre victoires par soumission. Pas un combat plus long que deux minutes. J’ai vraiment fait ça bien», résume le jeune homme de 24 ans en rigolant franchement.

Deux disqualifications

Et pourtant, avant ce mois de décembre triomphal, Killian Humair avait connu plusieurs désillusions dans les gros tournois. «Aux Européens, je suis arrivé avec l’intention de faire double champion. Et en fait, je n’ai rien fait du tout… j’ai été disqualifié», raconte-t-il.

La faute à un style de combat très offensif, notamment au niveau des jambes. Des pratiques jugées illégales quand on porte une ceinture violette. À l’Open de Genève, autre grand rendez-vous de son année: rebelote. «J’ai refait quasiment la même connerie», peste-t-il.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le Nyonnais arrive donc aux Mondiaux «avec le moral dans les chaussettes». Mais la suite est désormais connue: avec ce sans-faute et ce titre mondial historique pour la Suisse, pays dans lequel ce sport en plein essor reste relativement nouveau. «Une belle revanche!», dixit le Nyonnais.

De Nyon à Vegas

Killian Humair, lui, est arrivé au «JJB» sur le tard. Après s’être lassé du basket et de la musculation, il se tourne vers le MMA (arts martiaux mixtes), sport à la mode. Prenant plaisir surtout lors des parties qui se passent à même le sol, il se tourne alors vers le jiu-jitsu brésilien, «un mélange de judo et de lutte».

Le coup de foudre est total, au point de «saouler [sa] copine à ne lui parler que de ça», rigole le jeune de la Côte. Et cela ne devrait pas aller en s'améliorant. Après avoir obtenu son bachelor en économie d’entreprise, il aspire à se professionnaliser dans son sport.«J’ai fait mon diplôme parce qu’il le fallait, pas parce que j’adore la comptabilité», ironise-t-il.

Pour autant, vivre du jiu-jitsu brésilien en Suisse reste un immense défi. Et si le jeune Nyonnais rêve déjà d'ouvrir sa propre académie, il multiplie pour l’instant les petits jobs: distribution de bouteilles d’eau la nuit pour les jeunes qui font la fête au bord du lac, surveillance de salles de sport quand les enfants y jouent.

De quoi mesurer le chemin qu’il reste à parcourir. Mais qui a fait Nyon-Las Vegas ne recule devant rien.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez Odi et le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus