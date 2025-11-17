DE
FR

Une 12e défaite pour les Wizards
Kyshawn George brille, mais Washington perd le choc des «cancres»

Malgré les 29 points impressionnants de Kyshawn George, les Washington Wizards s'inclinent 129-106 face aux Brooklyn Nets. Cette défaite marque la 12e en 13 matches pour Washington cette saison.
Publié: 07:49 heures
Partager
Écouter
Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi face aux Nets leur 12e défaite en 13 matches
Photo: John McDonnell
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Kyshawn George a brillé dimanche en NBA. Les 29 points du Valaisan n'ont toutefois pas suffi à Washington pour remporter le duel des «cancres» qui l'opposait à Brooklyn. Les Wizards se sont inclinés 129-106 à domicile pour subir leur 12e défaite en 13 matches disputés cette saison, la 11e d'affilée. Les Nets, qui jouaient également leur 13e match, ont ainsi pu fêter leur deuxième victoire dans cet exercice 2025/26.

A lire aussi
Les Rockets de Clint Capela battent les Wizards de Kyshawn George
Derby suisse en NBA
Les Rockets de Clint Capela battent les Wizards de Kyshawn George
Kyshawn George manque un lancer-franc décisif
Neuvième revers de rang
Kyshawn George manque un lancer-franc décisif

Kyshawn George a signé dimanche sa deuxième meilleure performance offensive en NBA, après les 34 points inscrits le 24 octobre lors du seul match gagné par les Wizards à Dallas (117-107). L'ailier chablaisien, qui a rentré 5 de ses 10 tentatives à 3 points, a également réussi 6 rebonds et 5 passes décisives dimanche.

A noter que Clint Capela n'a pas été aligné par les Rockets, qui ont pourtant eu besoin d'une prolongation pour vaincre le Magic d'Orlando (117-113) et cueillir leur 9e succès en 12 sorties. Kevin Durant (35 points) et Alperen Sengun (30 points, 12 rebonds, 8 assists) ont une nouvelle fois brillé dans le camp de Houston.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus