Kyshawn George tire malgré la défense de Kevin Durant. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le premier derby suisse de la saison de NBA a tourné en faveur de Clint Capela. Son équipe des Houston Rockets a battu les Washington Wizards de Kyshawn George 135-112.

Les Rockets enchaînent

Ce résultat ne constitue pas une surprise, les Rockets étant sur une bonne trajectoire avec sept succès lors de leurs huit derniers matches. A l'opposé, le club de la capitale a perdu onze matches sur douze cette saison.

Si le Genevois Clint Capela n'a que peu contribué avec 2 points, le Valaisan Kyshawn George a été le joueur le plus utilisé de son équipe avec un peu moins de 36 minutes de jeu. Il a inscrit 16 points, soit le deuxième meilleur total des Wizards.