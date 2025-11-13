DE
Derby suisse en NBA
Les Rockets de Clint Capela battent les Wizards de Kyshawn George

Le premier derby suisse de la saison NBA a vu les Houston Rockets de Clint Capela l'emporter 135-112 face aux Washington Wizards de Kyshawn George. Les Rockets poursuivent leur bonne série avec une septième victoire en huit matches.
Kyshawn George tire malgré la défense de Kevin Durant.
Photo: keystone-sda.ch
Le premier derby suisse de la saison de NBA a tourné en faveur de Clint Capela. Son équipe des Houston Rockets a battu les Washington Wizards de Kyshawn George 135-112.

Les Rockets enchaînent

Ce résultat ne constitue pas une surprise, les Rockets étant sur une bonne trajectoire avec sept succès lors de leurs huit derniers matches. A l'opposé, le club de la capitale a perdu onze matches sur douze cette saison.

Si le Genevois Clint Capela n'a que peu contribué avec 2 points, le Valaisan Kyshawn George a été le joueur le plus utilisé de son équipe avec un peu moins de 36 minutes de jeu. Il a inscrit 16 points, soit le deuxième meilleur total des Wizards.

