DE
FR

Un Suisse en MLB
Le Zurichois Fabio Bundi drafté par les Miami Marlins

Le Zurichois Fabio Bundi a été choisi par les Miami Marlins au 11e tour de la draft MLB. Il pourrait succéder à Otto Hess, dernier Suisse en MLB en 1902.
Publié: il y a 56 minutes
Fabio Bundi sera-t-il le premier joueur suisse à évoluer en MLB depuis 1902?
Photo: Instagram @fabio_bundi
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le lanceur Fabio Bundi a été choisi par les Miami Marlins en 325e position au 11e tour de la draft de MLB. Le Zurichois de 22 ans, qui a joué les deux dernières saisons avec le Monterey Peninsula College, pourrait devenir premier Suisse à évoluer en MLB depuis Otto Hess en 1902.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Son compatriote Dominic Scheffler, qui évolue depuis 2023 avec les Cincinnati Reds, n'a pas encore pu effectuer ses débuts en MLB. Avec l'équipe nationale, Bundi et Scheffler ont terminé au 11e rang lors du championnat d'Europe 2025.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus