Le Zurichois Fabio Bundi a été choisi par les Miami Marlins au 11e tour de la draft MLB. Il pourrait succéder à Otto Hess, dernier Suisse en MLB en 1902.

Le Zurichois Fabio Bundi drafté par les Miami Marlins

Le Zurichois Fabio Bundi drafté par les Miami Marlins

ATS Agence télégraphique suisse

Le lanceur Fabio Bundi a été choisi par les Miami Marlins en 325e position au 11e tour de la draft de MLB. Le Zurichois de 22 ans, qui a joué les deux dernières saisons avec le Monterey Peninsula College, pourrait devenir premier Suisse à évoluer en MLB depuis Otto Hess en 1902.

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Son compatriote Dominic Scheffler, qui évolue depuis 2023 avec les Cincinnati Reds, n'a pas encore pu effectuer ses débuts en MLB. Avec l'équipe nationale, Bundi et Scheffler ont terminé au 11e rang lors du championnat d'Europe 2025.