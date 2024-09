Ce samedi 28 septembre restera dans l'histoire comme l'un des jours les plus tristes du cyclisme suisse. Les coureuses, les fans et les responsables tentent tant bien que mal de gérer les émotions liées au décès de Muriel Furrer. Ce n'est pas simple.

«La course la plus difficile de ma vie»

Daniel Leu , Mathias Germann et Simon Strimer

La tristesse était totale samedi à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Le temps triste correspond à l'ambiance de ce samedi. Il pleut, il fait froid et il y a de la tristesse dans l'air. Jeudi, la Zurichoise Muriel Furrer, âgée de 18 ans seulement, a fait une grave chute lors de la course des moins de 19 ans des championnats du monde de cyclisme à Zurich. Vendredi après-midi, les organisateurs ont annoncé que la talentueuse cycliste était décédée des suites du traumatisme crânien qu'elle avait subi. Parallèlement, les championnats du monde de cyclisme se poursuivent. A la demande de la famille de Muriel Furrer également.

Depuis, tout le monde essaie tant bien que mal de faire la part des choses. Entre la fête du vélo et le deuil. Entre la joie et les larmes. Entre «le spectacle doit continuer» et «comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire?»

Le patron de l'UCI David Lappartient doit lui aussi faire face à ce dilemme lors d'une conférence de presse à Zurich samedi peu après 10 h. Certes, le Français se présente au public, mais en même temps, il ne veut ou ne peut pas donner de réponses aux questions les plus urgentes. «Nous ne savons pas comment le crash s'est produit. C'est maintenant le travail de la police. Nous nous sentons très mal. Cela aurait dû être le meilleur moment de la saison», explique l'homme de 51 ans, affecté.

Lors de la minute de silence, les Suisses luttent contre les larmes

Changement de lieu. Direction Uster. C'est là que les femmes prennent le départ de leur course sur route à 12h45. Peu après 11h, c'est à première vue un samedi matin typique. Les gens font leurs commissions du week-end et bavardent. Plus on s'approche de l'aire de départ, plus on entend la voix de Franco Marvulli. L'ancien as du cyclisme fait office de speaker et d'intervieweur et présente les différents coureurs.

L'exercice est délicat pour lui. D'un côté, ce championnat du monde doit être une grande fête du vélo pour petits et grands. Mais impossible d'ignorer qu'une jeune fille est morte la veille en pratiquant sa passion. Une tâche difficile pour Franco Marvulli.

Juste avant le départ de la course des femmes à 12h45, les coureuses rendent hommage à Muriel Furrer en observant une minute de silence. Les Suissesses se tiennent alors côte à côte au premier rang et luttent contre les larmes.

Presque au même moment, des scènes d'émotion se déroulent également à Zurich. La paracycliste Flurina Rigling remporte l'or dans la course sur route. Elle se réjouit à juste titre de sa performance grandiose, mais les larmes lui viennent aux yeux lors des interviews, car elle n'a cessé de penser à Muriel Furrer pendant la compétition.

La para-cycliste Franziska Matile-Dörig vit une situation similaire. Alors qu'elle court vers la médaille d'argent, elle ne cesse de montrer les larmes sur son bras gauche en franchissant la ligne d'arrivée.

Encore beaucoup de questions en suspens

Nouveau changement de lieu. La forêt au-dessus de Küsnacht. C'est là que Muriel Furrer a perdu la vie jeudi dernier. Les coureuses passent une première fois sur le lieu présumé de l'accident le samedi à 13h49. Entre-temps, la pluie s'est à nouveau intensifiée. Le groupe de tête, penché en avant et la tête baissée, dévale la descente mouillée. Le spectacle doit continuer.

On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé ici, dans cette forêt, jeudi. Des recherches menées par Blick ont révélé vendredi que Muriel Furrer a dû tomber sans que personne ne le remarque. Cela se serait produit vers 11h, A 12h45, alors qu'une course de paracyclisme passait à proximité du lieu présumé de l'accident, des ambulances avec gyrophares se trouvaient dans le virage à gauche.

On ne sait pas depuis combien de temps elles étaient là et combien de temps les secours étaient occupés à dégager Muriel Furrer. Mais cela n'a pas dû durer très longtemps, car ce n'est qu'à 12h52 que l'hélicoptère de la Rega a décollé de Dübendorf et s'est posé à 12h56 en contrebas de la forêt. Il a redécollé à 13h32 et est arrivé quatre minutes plus tard à l'hôpital universitaire de Zurich.

Dans une interview, Olivier Senn, le directeur sportif des championnats du monde de cyclisme, explique samedi après-midi: «Nous savons où Muriel a été retrouvée, mais nous ne savons pas à quoi ressemble exactement le lieu de l'accident. Il semble que cela se soit passé sans surveillance».

Lorsque Blick se rend à proximité du lieu présumé de l'accident samedi après-midi, une bougie rouge est posée au sol à côté d'une plaque noire et jaune censée avertir les coureuses du virage à gauche. Si Furrer est effectivement tombée ici, il est tout à fait possible que personne ne l'ait remarqué. Est-ce pour cette raison qu'elle est restée seule, inconsciente et gravement blessée dans la forêt pendant un long moment? Ce scénario est envisageable, car contrairement aux courses du World Tour, il n'y a pas de liaison radio entre les coureuses et les directeurs sportifs lors des championnats du monde.

De plus, la visibilité à cet endroit est assez réduite. A la sortie du virage à gauche, derrière, la pente descend sur plusieurs mètres. Et à cet endroit, la forêt est envahie par la végétation et n'est guère visible d'en haut.

Vers 14h45, la pluie s'intensifie encore une fois en ce samedi après-midi. Entre-temps, le brouillard se lève même. Les coureuses dévalent à nouveau la descente à toute vitesse. Par rapport aux jours précédents, il y a visiblement plus de monde pour sécuriser le parcours.

«Il y a des choses plus importantes dans la vie»

Un dernier changement de lieu. Retour à Zurich, pour la phase finale de la course des femmes. Noemi Rüegg, la Suissesse la plus forte du moment, souffre dans la Zürichbergstrasse. Ici, où la pente peut atteindre 17%, les spectateurs l'encouragent. «L'ambiance était super, je pouvais la ressentir. Je ne revivrai sans doute jamais quelque chose comme ça, une course au milieu de Zurich».

Lorsqu'elle dit cela, elle est trempée et tremblante dans la zone mixte. Il est plus de 17h30, peu avant elle a franchi la ligne d'arrivée sur la Sechseläutenplatz en onzième position. «C'était sympa de prendre la famille dans les bras après», dit-elle.

Les drapeaux qui flottent en berne à côté de la tente d'interviews attirent tristement l'attention. L'ambiance est à l'image du temps: morose. «C'était la course la plus difficile de ma vie», dit Noemi Rüegg. Derrière elle, des coureuses passent lentement, la plupart ne sont même pas invitées à parler et s'en réjouissent. Elles sont épuisées, fatiguées, elles ont froid. Des gouttes d'eau roulent sur leurs joues et on se dit que ce sont peut-être aussi des larmes. Leurs regards sont vides, peut-être à l'exception de la Belge Lotte Kopecky, à nouveau championne du monde. «J'ai pensé à Muriel par intermittence pendant la course», raconte Noemi Rüegg. Elle est certes fière de son classement, mais finalement, elle n'y accord pas d'importance. «Il y a des choses plus importantes dans la vie», dit-elle.

Dehors, il ne fait plus seulement humide. Non, l'obscurité s'installe également sur Zurich - et ce, bien qu'il soit à peine plus de 18h. Il est temps que ce samedi se termine enfin et il semble que, pour une fois, personne n'y voit d'inconvénient.