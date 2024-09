«Je serais heureuse d'aider si la famille de Muriel Furrer le souhaite»

Mathias Germann

Sandra Mäder a perdu son fils, Gino, l'année dernière sur les routes du Tour de Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Sandra Mäder, comment allez-vous?

Pas très bien. La nuit qui a suivi l'accident de Muriel, je n'ai presque pas dormi. Après chaque demi-heure, je regardais mon portable pour voir s'il y avait de nouvelles informations. Quand on a annoncé vendredi qu'elle était décédée, je me suis demandé: pourquoi à nouveau? C'est infiniment triste.

Après la chute, vous avez souhaité beaucoup de courage à la famille via Instagram.

Je ne connais pas les Furrer. Mais je sais par ma propre et douloureuse expérience ce que la famille traverse actuellement. Je serais heureuse de les aider s'ils le souhaitent. Ils peuvent me joindre à tout moment – aujourd'hui, demain ou n'importe quand.

Pourquoi est-ce important pour vous?

Je peux facilement imaginer à quel point la famille de Muriel se sent impuissante en ce moment. Rien que d'y penser, ça fait mal aussi. Lors de la mort de Gino, j'ai pu constater à quel point il est brutal de perdre un enfant.

Vous êtes également en contact avec les parents de Jacopo Venzo, qui a également perdu la vie dans une course cycliste en 2023, cinq semaines seulement après Gino. Comment cela s'est-il passé?

J'ai pris contact avec son équipe et cinq minutes après, j'ai reçu un message disant que le père de Jacopo souhaitait me parler. C'est ce que nous avons fait – il était tout simplement important pour lui que quelqu'un qui avait vécu une expérience similaire l'écoute. Aujourd'hui encore, j'échange régulièrement des informations avec sa mère, Jessica. Bien que je ne parle pas italien et qu'elle ne parle pas allemand, nous sommes aujourd'hui presque des amies.

Avez-vous vu la course des championnats du monde des juniors filles, au cours de laquelle Muriel Furrer a fait une grave chute?

Non. Depuis que Gino n'est plus là, je ne regarde plus du tout les courses en direct – ni sur place, ni à la télévision. Mais jeudi, après la course, j'ai tout de suite étudié les classements.

Vous n'avez plus jamais assisté à une course?

Il y a eu une exception. Lors d'un contre-la-montre d'entraînement à Krauchthal, parce que je suis très ami avec la mère de Fabian Weiss et qu'il a roulé là-bas.

Fabian Weiss est l'un des professionnels suisses qui montent et il était en lice vendredi dans la course sur route des moins de 23 ans.

Se retrouver en famille au bord de la route et regarder son fils, un jour seulement après le terrible accident, doit être tellement difficile. Contrairement à d'autres sports, il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas en vélo, on ne voit peut-être même jamais son bien-aimé. J'ai souvent cherché le nom de Gino dans les classements en direct – et quand je ne le trouvais pas du premier coup, je ressentais un sentiment de malaise.

L'organisation des championnats du monde et l'UCI ont décidé, après avoir consulté la famille de Muriel Furrer, de poursuivre les championnats du monde. Était-ce la bonne décision?

Lors du Tour de Suisse, après le décès de Gino, nous nous sommes également prononcés pour la poursuite de la course. Bien sûr, les accidents et les blessures graves sont extrêmement tristes – les décès encore plus. Mais le monde ne s'arrête pas. Et pour des Mondiaux, il y a encore un autre aspect.

Muriel Furrer est décédée lors des Mondiaux de Zurich. Photo: Vincent Kalut/Panoramic/freshfoc

Lequel?

Je trouverais injuste de priver les athlètes de petits pays cyclistes comme l'Algérie ou la Mongolie d'une telle expérience. Pour eux, un tel championnat du monde est peut-être quelque chose d'unique.

Revenons à vous. On dit que le temps guérit les blessures. Mais est-ce vrai?

Quand d'autres personnes concernées me disent qu'elles ont surmonté un coup du sort, je trouve cela magnifique. Mais dans mon cas? Non, ma douleur ne s'arrêtera jamais. Cela ne veut pas dire que je ne trouve pas que la vie vaut la peine d'être vécue et que je ne l'apprécie pas non plus. Mais les pensées pour Gino reviennent toujours. Je suis comme une personne âgée qui a des escarres. Ma peau guérit, mais elle est fine. Et si je me blesse un peu – comme c'est le cas maintenant avec Muriel – elle se déchire à nouveau.