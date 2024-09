Blick Sport

Le monde du cyclisme est en deuil. Photo: UCI

Le pire des cas s'est produit ce vendredi. La Suissesse Muriel Furrer, 18 ans, n'a pas survécu à sa grave chute de jeudi lors des championnats du monde de cyclisme de Zurich.

«C'est avec une grande tristesse» que l'Union mondiale et le comité d'organisation des championnats du monde de cyclisme ont appris la nouvelle du décès de la Zurichoise. «Avec Muriel Furrer, la communauté cycliste internationale perd une athlète qui avait encore son avenir devant elle», poursuit le CO, qui présente ses “sincères condoléances” à sa famille, ses amis et Swiss Cycling. C'est la deuxième perte tragique pour le cyclisme suisse en un peu plus d'un an. En juin 2023, Gino Mäder avait perdu la vie dans un accident lors du Tour de Suisse.

Furrer a chuté jeudi matin lors de la course des moins de 19 ans pour des raisons encore inconnues. Elle a subi un grave traumatisme crânien et a été opérée en urgence le jour même, comme l'a rapporté la SRF. Muriel Furrer est désormais décédée.

La jeune femme de 18 ans a chuté lors des championnats du monde de cyclisme et a subi un traumatisme crânien. Photo: Leserreporter 1/4

A 17 heures, la Fédération internationale tiendra une conférence de presse en compagnie des organisateurs de la course.