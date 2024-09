Muriel Furrer est restée longtemps dans la forêt sans être découverte

Après sa grave chute, Muriel Furrer est apparemment restée longtemps grièvement blessée dans une forêt. Pour la course de vendredi, un virage est désormais mieux sécurisé. Le personnel de sécurité du parcours n'est pas autorisé à parler de l'incident.

Daniel Leu





L'horrible chute de Muriel Furrer (18 ans) reste pour l'heure un mystère. Comment l'espoir suisse s'est-elle blessée si gravement lors de son accident dans une forêt au-dessus de Küsnacht ZH? Un détail choquant vient d'être révélé. Selon les informations de Blick, après sa chute, Furrer est restée longtemps dans la forêt, à côté du circuit de course, sans être découverte.

Les dernières informations indiquent que la course des moins de 19 ans s'est poursuivie sous une pluie battante, alors que Furrer se trouvait grièvement blessée dans les sous-bois, à l'abri des regards des motos et des voitures d'accompagnement qui passaient à nouveau lors du deuxième tour.

La partie de la forêt au-dessus de Küsnacht. Un virage à gauche a été mieux sécurisé pour la course des moins de 23 ans masculins (le cycliste amateur passe vendredi matin, le parcours n'est pas encore fermé). Photo: Daniel Leu 1/7

Le personnel de sécurité du parcours ne peut pas parler

Blick s'est rendu sur place. C'est un lieu de promenade très apprécié, de nombreux promeneurs sont venus prendre l'air, avec leur chien, ce vendredi. Les locaux sont clairs: «Ce n'est pas surprenant qu'il se soit passé quelque chose comme ça à cet endroit escarpé et avec cette pluie.»

Comme le parcours est à nouveau emprunté ce vendredi par les hommes de moins de 23 ans, Blick rencontre également du personnel de sécurité sur le parcours. Celui-ci se prépare à intervenir l'après-midi. Certains d'entre eux étaient déjà sur place jeudi. Mais tous n'ont pas le droit de parler de l'accident de Furrer, le personnel étant muselé par les organisateurs des championnats du monde.

Le fait que la jeune Zurichoise de 18 ans n'ait pas été retrouvée pendant plusieurs longues minutes fait partie des rares informations disponibles jusqu'à présent. Les reporters lecteurs ont signalé qu'aucune intervention des secours n'a été observée durant la course autour de la partie de la forêt concernée. L'hélicoptère de secours n'a atterri à Küsnacht qu'environ une heure après la fin de la course. De plus, un motard de presse a expliqué à Blick qu'il n'avait rien vu de la grave chute. En d'autres termes, aucune mesure de sauvetage n'avait été engagée lors du deuxième passage.

Un virage gauche dans la forêt sera mieux sécurisé pour la course des moins de 23 ans

Entre-temps, un virage dans la forêt - il s'agit d'un léger coude à gauche dans la descente en direction de Küsnacht - sera mieux sécurisé pour la course de ce vendredi avec des tapis et des banderoles d'avertissement. On ne sait toutefois pas s'il s'agit du lieu de l'accident de Furrer.

La raison de l'incident fatal reste également mystérieuse. Le revêtement de la route est impeccable à cet endroit.