Triomphe d'une Genevoise
Elise Chabbey remporte le Tour de Romandie grâce à un final époustouflant

Troisième lors de la dernière étape à Aigle, la Genevoise est parvenue à refaire son retard sur la maillot jaune et s'est offert la 4e édition du Tour de Romandie féminin.
Publié: 13:39 heures
|
Dernière mise à jour: 13:44 heures
Elise Chabbey a terminé en beauté à Aigle.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Magnifique Elise Chabbey! La Genevoise a remporté la 4e édition du Tour de Romandie féminin dimanche à Aigle en terminant à la 3e place de la dernière étape, gagnée par la Hongroise Blanka Vas.

Victorieuse de la 2e étape samedi à La Tzoumaz, Elise Chabbey comptait 8 secondes de retard sur la maillot jaune slovène Urska Zigart au départ de cette 3e et dernière étape disputée autour d'Aigle. Un débours qu'elle a su compenser grâce à une fin de course parfaite.

Alors que le peloton venait de rattraper les dernières échappées à 13 km de l'arrivée, la coureuse de 32 ans a placé une attaque dans la montée d'Antagnes, dernière difficulté du jour. Accompagnée par l'Espagnole Paula Blasi, elle a creusé l'écart dans la descente tandis que Zigart a perdu du temps avec une sortie de route qui lui a sans doute coûté la victoire finale.

L'étape est revenue à Blanka Vas, qui a rejoint Blasi et Chabbey dans la dernière ligne droite, mais c'est bien la Suissesse qui termine en tête du classement général avec 7 secondes d'avance sur Zigart et 10 sur la Néerlandaise Yara Kastelijn. La Genevoise remporte ainsi une course à étapes pour la première fois de sa carrière.

