Elle prend le jaune
L'Espagnole Paula Blasi gagne la première étape du Tour de Romandie

L'Espagnole Paula Blasi a remporté vendredi la 1e étape du Tour de Romandie féminin à Villars-sur-Ollon et s'empare du maillot jaune. Deux Suissesses ont terminé dans le top 10 de ce chrono initial.
Publié: il y a 17 minutes
Paula Blasi a endossé le maillot jaune après sa victoire lors du contre-la-montre initial du TDRF.
Photo: CYRIL ZINGARO
ATS Agence télégraphique suisse

La coureuse de l'équipe UAE a bouclé le parcours long de 4,4 km en 11'17''. Elle s'est imposée devant la Slovène Urska Zigart, compagne de Tadej Pogacar (+17''), et la Française Juliette Labous (+19'').

Seules 63 des 93 coureuses inscrites ont pu prendre le départ, cinq équipes ayant été exclues de la course après avoir refusé de désigner et d'équiper une de leurs coureuses pour participer à un test de puce GPS. La favorite polonaise Katarzyna Niewiadoma et la Zurichoise Noemi Rüegg ont notamment été disqualifiées.

Dans le camp suisse, la spécialiste de VTT Steffi Häberlin a pris une belle 6e place, à 29'' de Blasi. La Genevoise Elise Chabbey s'est quant à elle classée 9e, à 32'' de la vainqueure espagnole.

Samedi, le peloton réduit d'un tiers partira de Conthey pour arriver à La Tzoumaz après une ascension finale de 12,8 km à 8% de moyenne. La troisième et dernière étape prévue dimanche autour d'Aigle offrira un terrain propice aux baroudeuses.

