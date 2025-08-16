DE
FR

«J'ai fait la fête toute la nuit»
Elise Chabbey s'impose dans la 2ème étape du Tour de Romandie féminin

Elise Chabbey a gagné la 2e étape du Tour de Romandie féminin entre Conthey et La Tzoumaz (123 km). La Genevoise a devancé de 3 secondes la Slovène Urska Zigart, qui a endossé le maillot jaune.
Publié: il y a 28 minutes
Partager
Écouter
Magnifique succès d'Elise Chabbey à La Tzoumaz
Photo: CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les deux coureuses ont été les plus fortes dans la difficile montée finale vers La Tzoumaz. Au train, elles ont fait craquer toutes les autres à part Yara Kastelijn, qui a fait l'accordéon derrière elles sur les 5 derniers kilomètres.

A lire aussi
Un tiers des coureuses exclues du Tour de Romandie
Cinq équipes au total
Un tiers des coureuses exclues du Tour de Romandie
L'Espagnole Paula Blasi gagne la première étape du Tour de Romandie
Elle prend le jaune
L'Espagnole Paula Blasi gagne la première étape du Tour de Romandie

Elise Chabbey, qui n'a que peu relayé la compagne de Tadej Pogacar, a lancé le sprint à 150 m de la ligne. La Slovène n'a pas pu répondre, ce qui a permis à la Suissesse, récente maillot à pois du Tour de France, de fêter le cinquième succès de sa carrière.

«Je suis trop heureuse. Je me suis sentie bien durant la montée. Normalement, ce n'est pas mon point fort ce genre d'ascensions au train. Je n'ai pas beaucoup relayé Urska, je savais qu'elle voulait le général. Mais je n'ai cru à la victoire qu'en passant la ligne», a déclaré la Genevoise au micro de la RTS.

«J'ai fait la fête toute la nuit»

Après le Tour de France, Elise Chabbey a dit avoir été malade durant trois jours. «Puis j'ai eu un mariage et j'ai fait la fête toute la nuit», a-t-elle ajouté dans un sourire.

Au général, Urska Zigart se retrouve en jaune avec 8 secondes d'avance sur Chabbey et 13 sur la Néerlandaise Kastelijn. L'Espagnole Paula Blasi est désormais 4e à 58 secondes, alors que la championne de Suisse Steffi Häberlin est 5e à 1'26.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus