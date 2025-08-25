DE
Etape française mardi
Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge

Après une saison difficile, David Gaudu signe sa 13e victoire en carrière lors de la 3e étape de la Vuelta. Le coureur de Groupama-FDJ s'impose au sprint dans un final pour puncheurs à Ceres, en Italie.
David Gaudu a remporté la 3e étape de la Vuelta.
Photo: Christophe Petit Tesson
David Gaudu a remporté lundi la 3e étape du Tour d'Espagne, 134 km de moyenne montagne entre San Maurizio Canavese et Ceres en Italie. Le Danois Jonas Vingegaard a conservé le maillot rouge de leader.

Coéquipier de Stefan Küng chez Groupama-FDJ, Gaudu s'est imposé au sommet d'un final pour puncheurs, Le Français a devancé le Danois Mads Pedersen, favori de l'étape, et Vingegaard, vainqueur la veille. Il grimpe au 2e rang du général, dans le même temps que Vingegaard.

Après un début de saison chaotique, marqué par une anonyme 66e place au Giro et un forfait pour le Tour de France, le leader de la formation Groupama-FDJ a signé à 28 ans le 13e succès de sa carrière, le deuxième en 2025 après une victoire cet hiver au Tour d'Oman.

Echapée de quatre hommes

Une échappée de quatre hommes (Sean Quinn, Alessandro Verre, Luca Van Bon, Patrick Gamper) partis dès les premiers kilomètres, n'a pas résisté au retour du peloton dès la mi-course, sous l'impulsion de l'équipe Lidl-Trek qui a travaillé toute la journée pour son leader Mads Pedersen.

Dans une arrivée en côte, ce dernier a abordé en tête les 100 derniers mètres marqués par un virage en épingle que Gaudu à toutefois mieux négocié.

Mardi, la Vuelta fait escale en France avec une arrivée à Voiron dans l'Isère, après plus de 200 kilomètres de course comprenant les ascensions du col du Montgenèvre et du Lautaret, deux difficultés de deuxième catégorie situées dans le premier tiers de parcours avant un final quasiment plat.

