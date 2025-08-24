Un jeune cycliste talentueux de 17 ans a perdu la vie après une chute lors du Tour d'Espagne junior a la Ribera del Duero. L'Union cycliste internationale (UCI) est profondément choquée.

Un tout jeune talent du cyclisme meurt après une chute collective à la Vuelta Junior

Une tragédie s'est produite lors de la Vuelta Junior ce week-end. Photo: Blicksport

Marco Mäder

Une nouvelle tragédie secoue le cyclisme: Ivan Melendez Luque, 17 ans, a fait une chute grave vendredi lors de la deuxième étape du Tour d'Espagne junior a la Ribera del Duero. Samedi, le jeune Espagnol a succombé à ses blessures. Deux autres coureurs se trouvant dans un état critique, la course a été interrompue.

Ivan Melendez Luque a été impliqué dans une chute massive d'une vingtaine de coureurs, qui lui a été fatale. Les organisateurs ont annoncé une cérémonie commémorative pour dimanche matin. L'Union cycliste internationale (UCI) et son président David Lappartient ont également exprimé leur «profonde tristesse».

Après Mustafa Ayyorkun (21 ans) et Samuel Privitera (19 ans), c'est déjà le troisième décès d'un jeune coureur lors de courses UCI cette saison. En 2024 déjà, André Drege (25 ans) et Muriel Furrer (18 ans) avaient perdu la vie suite à des chutes. La série tragique a commencé il y a deux ans avec le décès de Gino Mäder (26 ans) lors de la cinquième étape du Tour de Suisse. Un mois plus tard, le junior italien Jacopo Venzo (17 ans) a été victime d'un accident mortel lors d'un tour et, en septembre de la même année, Kota Ikarashi (21 ans) a perdu la vie après une collision avec une voiture lors du Tour de Hokkaido.