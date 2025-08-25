DE
Enquête ouverte
L'équipe de Jonas Vingegaard victime d'un vol de vélos

Peu après la victoire d'étape de Jonas Vingegaard à la Vuelta, l'équipe Visma-Lease a Bike a été victime d'un vol. Plusieurs vélos ont été dérobés dans le camion des mécaniciens. La police mène l'enquête.
Jonas Vingegaard est déjà leader sur la Vuelta.
Photo: IMAGO/Sirotti

Quelques heures après la victoire de Jonas Vingegaard lors de la 2e étape du Tour d'Espagne dimanche, son équipe Visma-Lease a Bike a été cambriolée. Plusieurs vélos ont été volés dans le camion des mécaniciens, a indiqué la formation néerlandaise sur X.

«Nos mécaniciens travaillent dur pour que l'équipe soit parfaitement préparée pour la troisième étape», peut-on lire dans un message publié sur le réseau social. Visma-Lease a bike précise que la police a ouvert une enquête.

L'incident s'est produit près de l'hôtel où l'équipe passait la nuit non loin de Turin. La Movistar et la Lidl-Trek également présentes dans cet hôtel n'ont subi aucune perte. L'équipe Cofidis, qui avait subi le même sort pendant le Tour de France avait pu remettre la main sur ses vélos quelques jours plus tard.

Vingegaard perd un coéquipier

L'équipe du maillot rouge de la Vuelta a également annoncé l'abandon d'Axel Zingle, victime d'une chute aux côtés de Vingegaard dimanche. Si le Danois avait pu repartir, le Français de 26 ans, qui s'était déboité l'épaule, avait terminé dernier avec plus de 24 minutes de retard sur son coéquipier.

