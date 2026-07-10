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Tadej Pogacar reste maillot jaune
Le Belge Tim Merlier le plus rapide à Bordeaux

Tim Merlier a remporté au sprint la 7e étape du Tour de France vendredi à Bordeaux au terme d'un effort de 175 km. Tadej Pogacar conserve bien évidemment le maillot jaune.
Publié: 17:42 heures
Le sprinteur Tim Merlier a remporté la 7e étape du Tour de France.
Photo: Getty Images

L'étape était réservée aux sprinteurs et c'est bien un sprinteur qui s'est imposé. Sous la touffeur d'Aquitaine, c'est donc Tim Merlier qui a été le plus fort. Le Belge de 33 ans s'est montré discret pour finalement déboucher comme une fusée dans les derniers mètres et régler ce sprint en patron. On pensait que son compatriote Jasper Philipsen, parfaitement emmené par le train Alpecin et Mathieu van der Poel, allait lever une nouvelle fois les bras à Bordeaux, eh bien Merlier en a décidé autrement. Et Philipsen n'a terminé que 5e.

Merlier signe son quatrième succès sur les routes du Tour après une victoire en 2021 à Pontivy et deux succès l'an dernier. Derrière le sprinteur de la Soudal, on retrouve le Norvégien Soren Waerenskjold et l'Erythréen Biniam Girmay.

Au général, aucun bouleversement avec une journée très tranquille pour les leaders. Samedi, le peloton se baladera de Périgueux à Bergerac sur un peu plus de 180 km. Malgré deux côtes de 4e catégorie répertoriées, cette 8e étape ne devrait pas échapper aux sprinteurs une fois encore.

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